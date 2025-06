On pensait avoir tout vu, mais la saison 2024–2025 de Champions Cup a réservé son lot de surprises. Parmi elles, un nom ressort plus fort que les autres : Damian Penaud.

Bon, l’ailier de l’Union Bordeaux‑Bègles a tout simplement affolé les compteurs, franchissant la ligne d’en-but à 14 reprises en une seule édition de la compétition. Du jamais vu. Ce chiffre, bien plus qu’un simple record, raconte une saison où tout a semblé s’aligner : la forme du joueur, le collectif bordelais en pleine confiance, et un rugby d’attaque assumé. Voilà.

Mais l’impact dépasse les colonnes de statistiques. Ce coup d’éclat a résonné à travers toute l’Europe, jusqu’aux tribunes du Royaume‑Uni, où l’on regarde désormais Penaud avec une autre attention.

Pour être honnête, tout n’est pas gravé dans le marbre : certaines analyses restent ouvertes à discussion, et de nouveaux éclairages viendront sans doute enrichir le tableau avec le temps. Mais une chose est sûre : ce qu’il a accompli cette année restera…

Contexte et déroulement de la saison

Vous l’avez vu vous aussi ? On en a pas mal parlé… Et oui, difficile de passer à côté de la saison 2024–2025 de Champions Cup sans évoquer l’incroyable attaque de l’UBB. Emmenée par une ligne arrière débridée, tout le monde s’accorde à dire que l’équipe a proposé un rugby de mouvement, audacieux, on dira sans risque qu’il est même flamboyant. Au cœur de cette dynamique : Damian Penaud. Dans une forme éblouissante, il a transformé (presque) chaque ballon en opportunité. Face aux Sharks, il s’offre un incroyable sextuplé – oui, vous avez bien lu… six essais dans le même match ! – pour une victoire sans appel (66–12).

Puis, contre Exeter, il récidive avec 3 nouveaux essais dans une autre démonstration collective (69–17). En quarts maintenant, c’est encore lui qui surgit face au Munster, franchissant la ligne pour la douzième fois du tournoi, effaçant ainsi un vieux record de 11 essais qui semblait jusqu’alors hors d’atteinte. Et parce que je crois profondément que les grands joueurs répondent toujours présents dans les grandes occasions, Penaud a signé un doublé en finale contre Northampton, portant son total à 14 essais. Une performance hors normes, qui restera sans aucun doute dans les annales.

Le tableau suivant récapitule les moments clés où Penaud a marqué, d’après les comptes rendus de matches et les statistiques officielles :

Phase Adversaire Score Essais de Penaud Commentaire succinct Phase de poules Sharks 66‑12 en faveur d’UBB 6 Sextuplé exceptionnel, mis en avant par la presse Phase de poules Exeter Chiefs 69‑17 en faveur d’UBB 3 Triplé souligné comme performance majeure Quart de finale Munster 47‑29 en faveur d’UBB 1 12e essai, franchissement du précédent record Demi-finale Toulouse 35‑18 en faveur d’UBB 1 (avant blessure) Essai marqué malgré une sortie prématurée pour blessure Finale Northampton Saints 28‑20 en faveur d’UBB 2 Doublé décisif, record porté à 14 Total 14 Nouveau record pour une édition de la Champions Cup

L'exploit est chiffré et confirmé, certes, mais il faut relativiser. En effet, ce record s'explique probablement à parts égales par les qualités intrinsèques de Penaud, qu’on a suffisamment vantées. Mais aussi par le profil spécifique des équipes affrontées et évidemment par la force du collectif bordelais, sans qui, Penaud n’aurait probablement pas été positionné dans des configurations toujours aussi favorables à l’explosion de son talent. Cette évaluation prudente est celle de Blogcasino.fr qui décortique habituellement les performances sous tous les angles.

Rentrons justement un peu plus dans les détails si vous le voulez bien…

Facteurs ayant contribué à la performance

Quels éléments peuvent expliquer la réussite de Penaud ? En voici probablement quelques-uns à retenir :

Style de jeu et profil du joueur : il est évidemment rapide, capable de finir des actions complexes, mais aussi il est évident pour tous qu’il bénéficie d’une bonne lecture des espaces et d’une liaison fluide avec les lanceurs de l’UBB. Hop ! Un coup d’oeil et bim, je suis dans une position favorable pour conclure ! Une capacité peut-être au-delà de la moyenne des autres joueurs.

il est évidemment rapide, capable de finir des actions complexes, mais aussi il est évident pour tous qu’il bénéficie d’une bonne lecture des espaces et d’une liaison fluide avec les lanceurs de l’UBB. Hop ! Un coup d’oeil et bim, je suis dans une position favorable pour conclure ! Une capacité peut-être au-delà de la moyenne des autres joueurs. Stratégie offensive collective : l’UBB a développé un schéma de jeu valorisant les ailes, cherchant régulièrement à étirer les défenses adverses. Le soutien collectif, l’alignement dans les phases de ruck et la capacité d’enchaînement…

: l’UBB a développé un schéma de jeu valorisant les ailes, cherchant régulièrement à étirer les défenses adverses. Le soutien collectif, l’alignement dans les phases de ruck et la capacité d’enchaînement… Contexte des défenses adverses : l’écart entre certaines équipes en poules ou en phases finales… Par exemple, les Sharks ont parfois semblé dépassés par la vitesse et l’intensité de l’attaque bordelaise : une différence de niveau qui ne pardonnera pas face à des joueurs comme Penaud.

l’écart entre certaines équipes en poules ou en phases finales… Par exemple, les Sharks ont parfois semblé dépassés par la vitesse et l’intensité de l’attaque bordelaise : une différence de niveau qui ne pardonnera pas face à des joueurs comme Penaud. Confiance : plus on marque, plus on gagne en assurance. Pas besoin de le prouver : c’est une spirale positive qui facilite la prise de risques calculés

plus on marque, plus on gagne en assurance. Pas besoin de le prouver : c’est une spirale positive qui facilite la prise de risques calculés Préparation physique : là aussi, tout comme pour le mental d’ailleurs, le professionnalisme a amené des encadrements pointus pour les joueurs. Un équilibre entre préparation, repos de qualité, alimentation, entraînement, etc.. L’encadrement médical et sportif de l’UBB semble avoir su faire le job et maintenir Penaud en état de conclure jusqu’à la fin.

Les réactions… notamment de nos meilleurs amis anglais :)

Le record a déclenché des réactions diverses que nous prenons toujours un grand plaisir à suivre !

Supporters britanniques : on a l’habitude, vous ne croyez pas ? haha :D Nos chers amis anglais, avec qui nous aimons tant nous charrier, ont été fidèles à leurs valeurs : parmi les fans des clubs anglais, on observe un mélange d’admiration respectueuse et d’humour “British”. On notera avec fair-play que certains admettent que c’est un exploit exceptionnel qui renforce l’aura européenne de l’UBB. Sur les forums et réseaux sociaux, de nombreux messages soulignent (objectivement, à mon avis !) la qualité de finition de Penaud, tout en admettant que leur équipe aurait souhaité neutraliser davantage les actions bordelaises. Evidemment. Good game quand même !

on a l’habitude, vous ne croyez pas ? haha :D Nos chers amis anglais, avec qui nous aimons tant nous charrier, ont été fidèles à leurs valeurs : parmi les fans des clubs anglais, on observe un mélange d’admiration respectueuse et d’humour “British”. On notera avec fair-play que certains admettent que c’est un exploit exceptionnel qui renforce l’aura européenne de l’UBB. Sur les forums et réseaux sociaux, de nombreux messages soulignent (objectivement, à mon avis !) la qualité de finition de Penaud, tout en admettant que leur équipe aurait souhaité neutraliser davantage les actions bordelaises. Evidemment. Good game quand même ! Supporters de l’UBB et public français : à Bordeaux, la performance a été célébrée comme un moment historique. Les tribunes, les médias locaux et les conversations sur les réseaux sociaux ont insisté sur l’impact positif de cet exploit pour l’image du club.

à Bordeaux, la performance a été célébrée comme un moment historique. Les tribunes, les médias locaux et les conversations sur les réseaux sociaux ont insisté sur l’impact positif de cet exploit pour l’image du club. Médias spécialisés : plusieurs journalistes ont souligné que battre un record vieux de plusieurs saisons montre, comme on l’a vu plus haut dans cet article, à la fois un joueur mûr et un environnement propice. Ils ont aussi la présence d’esprit, je crois, de mettre en garde contre une dépendance excessive à une star unique : “le rugby reste un sport collectif”.

plusieurs journalistes ont souligné que battre un record vieux de plusieurs saisons montre, comme on l’a vu plus haut dans cet article, à la fois un joueur mûr et un environnement propice. Ils ont aussi la présence d’esprit, je crois, de mettre en garde contre une dépendance excessive à une star unique : “le rugby reste un sport collectif”. Répercussions commerciales : sans aucun doute, l’UBB a bénéficié d’une exposition accrue, avec des retombées en merchandising, en audience télévisée et en attrait pour de nouveaux talents par exemple. Il est logique à mon sens que le club ait renforcé sa stratégie de communication autour de ce succès.

Récap des statistiques de la saison 2024–2025 (Champions Cup)

Classement des meilleurs marqueurs d’essais pour cette saison. Penaud domine. On note la présence de deux bordelais dans le Top 3 !

Rang Joueur Club Essais marqués 1 Damian Penaud Bordeaux‑Bègles 14 2 Tommy Freeman Northampton Saints 9 3 Louis Bielle-Biarrey Bordeaux‑Bègles 8 4 Henry Pollock Northampton Saints 7 5 Emmanuel Meafou Toulouse 5

