Ben qui ? Et si la bombe de l'UBB cette année, c'était Joseph Dweba ?

On a beaucoup parlé de l'arrivée de Ben Lam à l'UBB. Mais la vraie surprise pourrait venir du talonneur sud-africain Joseph Dweba.

Il n'a pas eu une enfance facile

L'histoire de Joseph Dweba force l'admiration et montre à quel point il est déterminé. Le talonneur a été élevé à Carletonvillen une ville située au sud-ouest de Johannesbourg. Et tandis que les sociétés minières exploitaient l'or, Joseph et sa famille vivait dans des conditions déplorables. Non seulement d'un point de vue financier mais aussi sanitaire avec notamment une forte présence du VIH. Le père de Joseph gaspillait la majeure partie de son salaire et celui de sa mère n'était guère suffisant pour faire vivre leurs dix enfants. La première fois qu'il a joué au rugby, il a détesté, raconte Rugby Pass. Mais le rugby lui a ensuite permis de s'affirmer face autres garçons qui le malmenaient. Son coach de l'époque, un "hardcore Afrikaans" a joué un grand rôle dans sa carrière. C'est lui qui le conduisait de partout, lui achetait à manger. "Ce n'est que maintenant en y repensant que je me rends compte que ce type a eu un impact énorme sur ma vie pour arriver là où je suis aujourd'hui."