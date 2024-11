Battre 3 fois les All Blacks de rang, une performance impossible ? Non, mais ultra-rare pour le XV de France

Le XV de France affronte à nouveau la Nouvelle-Zélande ce samedi. Avec deux victoires récentes, Antoine Dupont et ses coéquipiers visent un triplé inédit, face à des All Blacks revanchards.

Ce samedi, le XV de France fera face à la Nouvelle-Zélande. Un peu plus d'un an après le match d'ouverture de la Coupe du monde, les Bleus de Fabien Galthié se frottent à nouveau aux All Blacks. Et pour le sélectionneur tricolore, ces derniers sont plus forts que l'an passé.

Antoine Dupont et ses coéquipiers parviendront-ils à l'emporter comme en 2023 ? En cas de succès, ils réussiraient la passe de trois face à cet adversaire, si on ajoute à cette série la victoire décrochée en 2021 lors des tests de novembre.

La passe de trois pour les Bleus ?

En effet, l'équipe de France ne croise pas aussi souvent le fer avec la Nouvelle-Zélande que l'Afrique du Sud, l'Australie et même l'Argentine. La dernière tournée tricolore au pays au long nuage blanc remonte à 2018. Et la prochaine aura lieu l'an prochain.

Il y a quatre ans, les Français avaient subi la loi des locaux avec trois revers de rang. Depuis, ils ont remporté les deux derniers affrontements et rêvent d'un troisième succès.

Pour voir la France s'imposer trois de rang face aux All Blacks, il faut remonter à une équipe que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaitre. En 1994, les Bleus avaient remporté la tournée en Nouvelle-Zélande à la faveur de deux succès à Christchurch puis à Wellington.

L'année suivante, les Néo-Zélandais avaient débarqué en France avec la ferme intention de prendre leur revanche. Mais les Bleus avaient enchaîné avec un troisième succès du côté de Toulouse, 22 à 15.

Des succès rares face aux All Blacks

Ils s'étaient ensuite lourdement inclinés à Paris, 37 à 12. Par la suite, l'équipe de France parviendra à décrocher deux victoires de rang contre les All Blacks en 2007 en quart de finale de la Coupe du monde puis en 2009 à Marseille.

Une victoire marquante puisque les Bleus ont ensuite une très longue période de disette face à cette adversaire. On compte pas moins de 14 défaites d'affilée entre 2009 et 2018 jusqu'à cette fameuse soirée de novembre 2021.