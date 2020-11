Aviron Bayonnais - Vers un licenciement d'Alofa Alofa ?

Le trois-quart polyvalent de l'Aviron Alofa Alofa a été mis à pied par son club, en attendant peut-être d'être écarté définitivement.

C’est une procédure dont les clubs aimeraient généralement se passer. Mais d’après les informations de L’Equipe qui semblent se confirmer, l’Aviron Bayonnais aurait décidé de mettre à pied son joueur Alofa Alofa pour des problèmes comportementaux. Le trois-quart polyvalent de 29 ans, pas dans le groupe pour ledit match, aurait en effet une attitude très inappropriée lors de la rencontre du week-end dernier entre Bayonne et Montpellier (29 à 24), à l’issue de quoi une altercation aurait même eu lieu entre le principal concerné et un officiel du club.

L’international samoan, passé par La Rochelle et l’Angleterre, aurait donc été écarté du groupe professionnel à titre conservatoire et pour une durée de 8 jours, le temps d'instruire les procédures de sanction à son égard et un vraisemblable licenciement. Ce n’est en effet pas la première fois que l’ancien ailier des Waratahs est concerné par un incident extra-sportif depuis son arrivée sur les bords de l’Atlantique. Aligné à 5 reprises cette saison (pour 3 titularisations), le virevoltant trois-quart ne sera donc évidemment pas du voyage à Toulon ce samedi et l’on pourrait ne plus le revoir du tout sous les couleurs des Ciels et Blancs. Du gâchis.