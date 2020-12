Avec un drapeau de Clermont, des policiers irlandais rendent hommage aux 3 gendarmes tués

En Irlande, des policiers de la Garda à Naas ont rendu hommage à leurs homologues français avec un drapeau de l'ASM.

Ce mardi 22 décembre, à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme, trois gendarmes ont été tués par un forcené alors qu'ils tentaient d'intervenir pour une affaire de violences conjugales. Le lieutenant Cyrille Morel (45 ans), l'adjudant Rémi Dupuis et le bridadier Arno Mavel ont succombé à leurs blessures dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Une femme s'était réfugiée sur le toit de sa maison incendiée afin d'éviter son mari violent.

La France a été touchée en plein coeur en début de semaine et le rugby n'est pas insensible. En Irlande, dans la ville de Kildare, à 50 km de Dublin, les policiers locaux ont également tenu à rendre hommage à leurs homologues français, comme nous l'indique France Bleu. Sur leur page Facebook, ils ont posté un message en français et une photo d'eux, brandissant un drapeau de l'ASM Clermont Auvergne.

Le drapeau de l'ASM Clermont Auvergne et les maillots de rugby d'Irlande, Leinster et Munster représentent la camaraderie et les liens entre les supporters de rugby de cette région et ceux d'Irlande qui se sont formés grâce au jeu de rugby alors que cet incident sert de rappel des dangers. pour les policiers dans leurs efforts pour assurer la sécurité des personnes dans leurs communautés