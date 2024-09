Avant Montpellier/Toulouse, le spectre des ''étudiants'' toulousains plane au-dessus du GGL Stadium

Le GGL Stadium s'apprête à vibrer pour le choc Montpellier vs Toulouse. Les Cistes, déjà fragilisés par une défaite à domicile, doivent défier une équipe toulousaine en pleine forme.

Montpellier vs Toulouse, c'est la première affiche de cette troisième journée de Top 14. Un match qui a tout pour inquiéter les supporters héraultais. Et pour cause, le MHR a déjà perdu à domicile. C'était face au LOU dès l'entame de cette saison.

Les Cistes ont certes rattrapé cette bévue sur la pelouse de l'USAP le week-end. Il n'en reste pas moins que la venue des champions en titre dès le début du championnat n'est pas forcément une bonne chose pour les Montpelliérains.

Sans surprise, le stade se déplace dans la peau du leader après son succès à Vannes puis sa victoire contre le Stade Rochelais. Une rencontre qui n'a pas été simple à remporter pour les hommes d'Ugo Mola. On peut donc imaginer que les Toulousains ont travaillé cette semaine et qu'ils voudront être plus efficaces au GGL Stadium.

On peut s'attendre à voir une équipe déterminée sur le pré, mais aussi compétitive. Il y aura certainement un peu de turnover dans le groupe. Malgré tout, la richesse de l'effectif toulousain n'est plus à démontrer. De quoi donner quelques sueurs froides aux Héraultais.

Ces derniers n'ont sans doute pas oublié la venue des rouge et noir au printemps. A l'époque, le MHR était dans une position très délicate. Tandis que le Stade trustait déjà les premières places. Pour ce déplacement, Mola avait fait le choix d'envoyer une équipe très jeune. Mais pas sans talent Préférant laissant au repos ses titulaires en vue des phases finales.

Une jeunesse fougueuse, dont certains des éléments avaient passé un examen la veille, qui avait totalement dépassé les locaux à la faveur d'une première période de folie. Montpellier avait lutté et été même revenu au contact, mais les "étudiants" toulousains avaient tenu la dragée haute aux hommes de Collazo pour s'imposer 29 à 22.

Ce samedi, certains des vainqueurs de mai dernier seront sans doute sur le pré. On pense notamment à Brennan, Castro-Ferreira, Capuozzo ou encore Vergé et Barassi. Mais Toulouse pourrait aussi aligner Mauvaka et Meafou d'entrée et bénéficier d'un banc très performant avec les titulaires des premiers matchs. Si d'aventure le scénario du premier acte est similaire à celui du printemps - Toulouse a mené 26 à 7 - le résultat pourrait être similaire.