Australie. Malgré le ''géant'' Hounkpatin, les Wallabies veulent ''punir'' les Bleus

La presse étrangère relaie les paroles des Australiens avant ce deuxième test-match face aux Bleus. Punir, blesser, faire des dégâts : voici le mot d'ordre.

Plus que quelques heures, voir dizaines de minutes, avant le deuxième test-match entre l'Australie et le XV de France à Melbourne cette fois-ci. Lors du premier choc, on se rappelle évidemment du finish en eau de boudin des Français, battu sur la sirène 23 à 21. Mais outre-passons ce petit hic, nos Bleus ont fourni un match solide qui a bousculé la jeune garde talentueuse australienne. Les Français étaient en souffrance sur les phases statiques devant, mais les arrières ont prouvé qu'ils pouvaient faire basculer un match sur un lancement de jeu, à l'image de l'essai de Gabin Villière bien envoyé dans l'intervalle par Jonathan Danty. C'est pour cela que Fabien Galthié et son staff n'ont pas effectué de changement derrière, mais cinq chez les avants.

Mais que pense la presse australienne de ces changements, alors que son équipe a décidé de ne changer qu'un joueur sur son XV titulaire : la titularisation du Tongan Thor, Taniela Tupou. Selon Rugbypass, l'Australie se prépare à affronter un "pack français renforcé" : "alors que les Wallabies ont intégré le poids-lourd Taniela Tupou dans leur première-ligne de départ à l'AAMI Park, ce dernier sera éclipsé par le débutant Wilfrid Hounkpatin". En effet, sur l'ensemble de la presse australienne, le physique du joueur castrais impressionne et soulève les premiers doutes concernant la densité physique qu'il mettra en place. Rugbypass parle de lui comme "un véritable homme de montagne" : "Hounkpatin mesure 1,92m pour 132 kg."

Le capitaine Michael Hooper a d'ailleurs déclaré ce lundi que les cinq changements chez les avants Bleus pourraient faire changer la densité du match : "Il est évident qu'ils vont passer à un autre niveau cette semaine. Ils ont fait cinq changements devant et ils vont apporter beaucoup d'émotion et de physique à ce match. C'est beaucoup de poids devant avec les deux équipes, donc ça va être un grand combat.". Mais le gratteur sait également que les Bleus raffolent des mêlées et excellent dans ce domaine avec un bon travail du staff : "Nous savons que les Français arrivent à point nommé quand il s'agit de mêlée, c'est quelque chose dont ils sont fiers, donc notre huit de devant a une responsabilité." Mais Hooper ne s'arrête pas là. Comme depuis le début de la tournée, les Australiens axent leur vocabulaire sur le combat et l'intensité, et notamment la défense : "Nous voulons nous améliorer de manière significative cette semaine et nous nous sommes beaucoup concentrés sur ce point... On pense qu'on peut blesser ces gars, on pense qu'on a tellement plus en nous", a déclaré Hooper.

News.com.au relaient les déclarations des Wallabies qui prévoient de "blesser" les Français lors de ce deuxième test-match, malgré "la première victoire peu impressionnante".