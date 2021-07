[COMPOSITION] XV de France. Fabien Galthié fait confiance aux arrières, mais change la moitié des avants

Le staff du XV de France a décidé de reconduire la même ligne de trois-quarts face à l'Australie. Mais les avants paient le premier test mal géré.

Elle est là ! La composition du XV de France pour le deuxième test face à l'Australie est tombée. Pour réussir à défaire les Wallabies après un premier test-match qui aurait dû se terminer avec une victoire. Mais les Bleus n'ont pas su gérer la dernière action qui leur a valu une défaite alors que tout se dessiner pour un exploit à Brisbane.

Composition. L'Australie ne fait qu'un seul changement de taille face aux Bleus

Ce mardi, 12h00 heure française, les Bleus devront fournir encore plus d'efforts pour l'emporter face aux mêmes Australiens. Dave Rennie, sélectionneur des Wallabies, n'a effectué qu'un changement avec Taniela Tupou titularisé. Le pilier phénomène des Aussies débutera le match en première ligne, pour le plus grand bonheur des supporters locaux. Pour injecter du sang neuf et tester un maximum de joueurs et de combinaisons devant, Fabien Galthié a décidé d'effectuer cinq changements dans le pack. Hounkpatin remplacera Demba Bamba à droite, tandis que la seconde ligne sera composée de Cyril Cazeaux et Azagoh à la place de Taofifenua et Geraci. Anthony Jelonch, le capitaine, portera cette fois-ci le numéro 8 entouré de Diallo et Woki. On verra donc Sekou Macalou en remplaçant puncheur après une première rencontre en demi-teinte pour le Parisien. Dylan Cretin sort du groupe des 23. Le staff n'a donc effectué aucun changement chez les arrières.

XV titulaire des Bleus : 1. Gros, 2. Barlot, 3. Hounkpatin, 4. Azagoh, 5. Cazeaux, 6. Diallo, 7. Woki, 8. Jelonch, 9. Couilloud, 10. Carbonel, 11. Villière, 12. Danty, 13. Vincent, 14. Penaud, 15. Jaminet.

Remplaçants : 16. Etrillard, 17. Forletta, 18. Bamba, 19. Geraci, 20. Geraci, 21. Taofifenua, 22. Macalou, 23. Iribaren.