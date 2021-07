Composition. L'Australie ne fait qu'un seul changement de taille face aux Bleus

L'Australie a dévoilé sa composition pour le prochain test-match face aux Bleus : un seul changement dans le XV titulaire.

Il semblerait que le staff australien et David Rennie souhaite installer une équipe type le plus rapidement possible quand on voit la deuxième composition d'équipe qui affrontera le XV de France ce mardi. Lors du premier test-match, les Wallabies ont été secoués par des jeunes Bleus vaillants. Malheureusement, une erreur dommageable a permis aux joueurs de David Rennie de marquer une dernière pénalité qui leur offrira la victoire.

Pour le second test-match qui aura lieu ce mardi le sélectionneur australien a décidé de garder un maximum de joueurs pour continuer dans sa lancée. Pour cela, les Wallabies ne feront qu'un changement dans le XV titulaire avec Taniela Tupou qui rentre. Ce dernier avait fait une superbe rentrée lors du premier test-match et les Bleus devront surveiller ce joueur. La mêlée australienne avait également fait un beau travail face aux jeunes français. Ikitau fera sa première sélection avec les Wallabies, le numéro 22 dans le dos.

XV de départ de l'Australie : 15. Tom Banks (12 Tests) ; 14. Tom Wright (4 Tests), 13. Hunter Paisami (7 Tests), 12. Matt To’omua (55 Tests), 11. Marika Koroibete (33 Tests) ; 10. Noah Lolesio (3 Tests), 9. Jake Gordon (6 Tests) ; 7. Michael Hooper (c) (106 Tests), 8. Harry Wilson (7 Tests), 6. Rob Valetini (5 Tests) ; 5. Lukhan Salakaia-Loto (26 Tests), 4. Matt Philip (10 Tests) ; 3. Taniela Tupou (26 Tests), 2. Brandon Paenga-Amosa (9 Tests), 1. James Slipper (101 Tests),

Remplaçants : 16. Lonergan (1 Test), 17. Bell (4 Tests), 18. Alaalatoa (44 Tests), 19. Swain (1 Test), 20. Naisarani (9 Tests), 21. McDermott (3 Tests), 22. Ikitau (0 Test) , 23. Kellaway (1 Test)