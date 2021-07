Australie. Composition. Les Wallabies font tourner pour le dernier test face aux Bleus

Le sélectionneur australien garde huit joueurs pour enchaîner trois matchs en 10 jours. 7 changements ont été effectués.

Ce samedi, l'Australie et la France vont s'affronter pour la troisième et dernière fois de cette tournée. Si les Bleus n'ont pas su gérer le premier test-match avec une défaite idiote, la deuxième rencontre a été pleine de maîtrise malgré une fin de match à suspens. Pour l'instant, 1 partout en termes de victoire pour nos Bleus et les Wallabies. Le dernier test-match pourrait permettre aux Bleus de remporter une tournée d'été, et ce n'est pas rien quand on voit la jeunesse du groupe.

Dave Rennie, sélectionneur des Wallabies, a décidé d'effectuer 7 changements dans son XV de départ par rapport à la défaite de mardi (26 à 28). Il restera donc une base de huit joueurs qui enchaîneront 8 matchs en 10 jours : Slipper, Paenga-Amosa, Salakaia-Loto, Hooper, Lolesio, Koroibete, Paisami, Banks. Cependant, deux joueurs vont connaître leur première sélection avec le troisième-ligne Swinton et le centre Ikitau. Naisarani fera son retour depuis le dernier quart de finale perdu lors de la Coupe du monde 2019.

La composition :

1. Slipper, 2. Paenga-Amosa, 3. Alaalatoa, 4. Swain, 5. Salakai-Loto, 6. Swinton, 7. Hooper, 8. Naisarani, 9. McDermott, 10. Lolesio, 11. Koroibete, 12. Paisami, 13. Ikitau, 14. Daugunu, 15. Banks.

16. Uelese, 17. Bell, 18. Tupou, 19. Philip, 20. Valetini, 21. Gordon, 22. To'omua, 23. Hodge.