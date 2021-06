[STATISTIQUES] XV de France. Des Bleus aussi inexpérimentés en tournée, une première ?

Avec 22 nouveaux appelés dans le groupe France pour la tournée en Australie, les Bleus ont-ils déjà dû composer avec autant de néophytes ?

42 appelés, 22 nouveaux. Tel est le choix de Galthié quant à la composition du groupe de la France pour affronter l’Australie. Une décision dont il est, certes, le seul décisionnaire, mais qui peut inquiéter au vu du faible nombre, voire de l’absence, de vétérans. Du haut de ses 27 sélections en Bleu, c’est l’ailier du Racing 92, Teddy Thomas, qui sera le plus capé. Il est suivi par Romain Taofifenua et Damian Penaud. Ces trois joueurs sont les seuls à posséder au moins une vingtaine de sélection dans la liste des appelés. Plus marquant encore, sur les trois talonneurs appelés, aucun n’a déjà joué sous le maillot frappé du coq. La mise en place, quelque peu forcée, de ces nouvelles têtes pourrait être un nouvel argument démontrant la qualité du vivier français à ce poste.

La presse australienne ne semble d’ailleurs pas prendre à la légère ce groupe. Selon le magazine The Australian, la France aurait même “un réservoir équivalent à celui des All Blacks”. Le journal de l'île-continent n’hésitant pas également à rappeler que “l’équipe C” qui avait été affichée durant l’Autumn Nations Cup avait fait plus que figurer. Au point d’échouer de peu face à une Angleterre en pleine possession de ses moyens et vainqueure du Six Nations quelques semaines avant.