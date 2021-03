ASM Clermont : et si Davit Zirakashvili faisait son retour ?

L'ancien pilier géorgien est un candidat crédible pour entraîner la mêlée du club, à partir de la saison prochaine.

C'est la question à laquelle pensent les supporters de l'ASM Clermont, chaque matin en se rasant : qui va remplacer Franck Azéma à la tête des Jaunards ? On le sait, le manager va quitter l'Auvergne, après onze ans de loyaux services. Reste à déterminer son remplaçant, donc, sachant que Scott Robertson et Joe Schmidt auraient fait savoir qu'ils ne répondraient pas favorablement au poste.

ASM Clermont : après 11 ans au club, Franck Azéma va quitter l'Auvergne plus tôt que prévuMais un autre Kiwi fait partie de la short-list asémiste : Jono Gibbes. Ancien de la maison, il officie désormais à La Rochelle. Et sa candidature est plus que crédible. S'il retournait à l'ASM, un autre "ancien" du club pourrait également arriver dans ses bagages. Selon les informations du Midi Olympique, Davit Zirakashvili (actuel consultant pour la formation maritime) pourrait être nommé auprès de la mêlée du club. Le journal de rajouter que le Géorgien est de toute façon suivi par le club pour prendre la suite de Didier Bès, si ce dernier venait à quitter le club.

La possible venue de l'ancien pilier droit ne serait donc pas conditionnée à celle de Gibbes... Selon vous, Zirakashvili à Clermont, une bonne idée ?