ARBITRAGE. Trois néo-zélandais pour les Bleus en Australie, le contigent d'officiels tricolores récompensé

World rugby a dévoilé ce mardi les désignations des officiels de matchs pour la prochaine tournée d’été. On connaît désormais les arbitres qui officieront lors des matchs du XV de France face à l'Australie. Tous sont néo-zélandais, à savoir : Paul Williams à Sydney le 7 juillet, James Doleman à Melbourne le 13 juillet, et Ben O'Keefe le 18 à Brisbane. Notez que le contingent d'arbitres tricolores a hérité de rencontres prestigieuses. Pascal Gaüzère et Mathieu Raynal auront chacun l'honneur de sifflet un des matchs de la tournée des Lions britanniques et Irlandais. Le premier face au Japon et le second face aux Springboks. Une belle récompense pour l'arbitrage français.