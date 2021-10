ARBITRAGE. Top 14. Pourquoi Mr. Praderie a bien arbitré la percussion de Moefana sur Berdeu ?

Durant le match opposant le LOU à l’UBB ce week-end, l’arbitre du jour, Mr. Praderie, a dû faire face à un cas compliqué à gérer. Explication.

On le sait, depuis l'instauration de l'arbitrage vidéo, ainsi que l'arrivée de certains drames dans notre sport, les gestes déloyaux sont plus sévèrement punis. Et à raison, puisque l'intégrité physique des joueurs est le plus important. Pour remédier à cela, des règles ont donc été mises en place, afin de réguler des contacts de plus en plus durs. L'une d'elle concerne l'attitude du porteur de balle au contact. En effet, ce dernier ne doit pas arriver face au défenseur avec le bras ou le coude décollé de son corps au moment de la percussion. Auquel cas, et si le bras touche directement la tête ou le cou du défenseur, cela est désormais sanctionné d'une pénalité et d'un carton rouge ou jaune, selon les circonstances atténuantes.

Des actions de plus en plus regardées, et qui sont parfois très dures à arbitrer. Lors du match opposant le LOU à Bordeaux ce week-end, un cas similaire s'est produit. Nous sommes à la 60ème minute, et Yoram Moefana attaque la ligne. Il tombe sur l'ouvreur lyonnais Leo Berdeu qui le prend au ballon, et le met au sol. L'action continue jusqu'à ce que l'arbitre vidéo de la rencontre demande à revoir cette percussion au ralenti. Et c'est à ce moment-là que le casse-tête commence pour Mr. Praderie. Sur les images, on aperçoit Moefana percuter Berdeu, puis se servir de son coude en le remontant afin d'avancer de quelques mètres supplémentaires. Problème ? Le bras du centre français atterrit dans le visage du Lyonnais avec force. Une situation compliquée, que l'arbitre va parfaitement expliquer.

Bras décollé du corps ?

Dans ce genre de situation, la principale question est de savoir si le bras de l'attaquant est décollé ou non du corps. Voici ce que nous montre les images.

Image de côté :

Image de dos :

Sur ces deux photos, on voit que malgré le choc rude entre les deux joueurs, le bras gauche de Moefana est collé à son corps au moment de l'impact. Une observation que relève d'ailleurs de suite Mr. Praderie : "Pour moi sur cette image là, le bras est complètement collé au départ, et une fois au contact il remonte, donc pour moi il y a pas de jeu déloyal". Une première impression qui sera confirmée par l'image vue de dos ci-dessus, qui montre que le bras de Moefana est bel et bien collé au moment du contact.

Quid du coude dans la tête ?

Si Moefana a la bonne attitude au moment du contact, le public lyonnais ne semblait pas d'accord avec la décision prise par les arbitres sur cette action. En effet, le contact du coude dans la tête de Berdeu a fait grandement réagir le Matmut Stadium. Une intox qui ne fera pas changer d'avis Mr. Praderie, qui prend d'ailleurs la bonne décision. Car même si cela peut paraître spectaculaire, Moefana a tout à fait le droit de se servir de son coude une fois qu'il est au contact du défenseur. Il n'y a donc aucun jeu déloyal sur cette action.

Un bon arbitrage donc, qui a empêché une nouvelle éventuelle polémique lors de cette rencontre. Car en effet, si Mr. Praderie avait pris la décision de sanctionner le geste de Moefana, cela aurait (sûrement) changé l'issue de ce match indécis.