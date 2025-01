Après 3 Coupes du monde et 104 sélections, ce recordman argentin passé par le Top 14 tire sa révérence

Nicolas Sanchez, l'homme aux 104 sélections et aux records, annonce la fin de sa carrière. Un joueur emblématique qui aura marqué le rugby argentin de son empreinte.

Après une carrière bien remplie et marquée par des exploits inoubliables, l'ouvreur international argentin Nicolas Sanchez a annoncé sa retraite à 36 ans via un message sur Instagram. Celui qui aura marqué l'histoire du rugby argentin laisse derrière lui un héritage impressionnant.

Un palmarès XXL pour une icône des Pumas

Avec 104 sélections sous le maillot des Pumas, Nicolas Sanchez est tout simplement le meilleur marqueur argentin de tous les temps. Son nom est gravé dans l'histoire de la Coupe du monde où il détient le record de points inscrits pour son pays. "Il prend sa retraite avec 902 points en test match. Il a marqué 15 essais, 130 transformations, 173 pénalités et 12 drops", selon les informations d'americasrugbynews.

On se souvient notamment de son exploit en 2020 face aux All Blacks, où il avait inscrit les 25 points de la première victoire historique de l'Argentine contre la Nouvelle-Zélande. Un match qui restera comme l'un des plus grands moments du rugby argentin.

Formé en Argentine, Sanchez a brillé en club, passant par plusieurs formations du Top 14, dont Bordeaux-Bègles, Toulon, le Stade Français et plus récemment Brive. Il a ensuite choisi de terminer sa carrière au Japon avec les Tokyo Sungoliath. Son jeu au pied précis et sa gestion du jeu ont fait de lui un stratège respecté de ses pairs.

Une annonce chargée d'émotion

Dans son message, Sanchez a partagé toute la gratitude qu'il ressent envers le rugby : "Aujourd’hui marque une étape significative dans ma vie..." Il a rendu hommage aux valeurs que ce sport lui a apportées, comme l'humilité et la résilience, sans oublier de remercier sa famille, ses amis et tous ceux qui ont croisé son chemin.

Deux fois demi-finaliste de la Coupe du monde, Sanchez a été un véritable ambassadeur du rugby argentin, portant haut les couleurs de son pays sur la scène internationale. Il aura participé à trois Mondiaux, de l'Angleterre à la France en 2023, en passant par le Japon quatre ans plus tôt.

S'il raccroche les crampons, pas question pour autant de tirer un trait sur le rugby. "Le rugby continuera de faire partie de moi", affirme-t-il, laissant entendre qu'il pourrait continuer à contribuer au développement du sport d'une manière ou d'une autre.