[Angleterre] Et si l'avenir des Saracens en deuxième division s'assombrissait ?

Alors que le Championship anglais connaît enfin sa date de reprise, la précarité du championnat au milieu de cette crise du Covid alerte la presse anglaise.

Mais au fait, qu’en est-il de la deuxième division anglaise ? Si vous êtes un fervent du rugby britannique, vous aviez certainement remarqué qu’en cette fin décembre, la RFU n’avait toujours pas communiqué de date de reprise pour le Championship, reporté pour cause de crise sanitaire et financière. Mais cette semaine, la Fédération anglaise s’est enfin exprimé sur le sujet et à révélé une formule totalement inédite à compter du 6 mars 2021. Pour pallier le laps de temps très court pour jouer sa saison, le Greene King IPA Championship a donc vu réparties ses 12 équipes en deux poules de 6. Les premiers de chaque conférence s’affronteront ensuite dans une finale en aller-retour qui devra désigner qui glanera son ticket pour le Premiership. Autrement dit, la véritable question est de savoir qui des Saracens ou des Ealing Trailfingers (les deux immenses favoris) l’emportera lors de la double-confrontation.

NEWS | The Greene King IPA Championship will commence the 2020/21 season on the weekend of 6 March, 2021.



