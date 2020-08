Amical - Le Stade Toulousain dévoile un groupe de 34 avec Joshua Brennan

Pour son premier match amical de la saison 2020/2021, le Stade Toulousain a dévoilé un groupe de 34 avec plusieurs jeunes.

C'est le début des matchs amicaux pour les grosses écuries du rugby français et le Stade Toulousain ira affronter Béziers ce vendredi 18h au stade Raoul Barrière. Si le club héraultais a connu des déboires avec des investisseurs du golfe, le rugby à Béziers n'est pas terminé ni enterré. Du côté de Toulouse, ils devront se préparer à un quart de finale à domicile solide face à l'Ulster. En championnat, l'épidémie mondiale a gelé le classement avec des Toulousains à la 7e place, mais désireux de se qualifier pour les phases finales. Ce premier match amical face à Béziers va lancer la saison des deux clubs après plus de 5 mois sans match. Pour cela, le staff rouge et noir a dévoilé un groupe de 34 joueurs avec plusieurs jeunes comme le dernier des Brennan, Joshua, qui suit les traces de son père au poste de seconde ligne. Joshua a également été selectionné dans le groupe des moins de 20 cette année. De quoi entrevoir des beaux jours pour la formation toulousaine.

Le groupe des 34 :

Avants : Baille, Brennan, Arnold Ri., Tafili, Castets, Marchand J., Cros, Ainu'u, Vignolles, Aldegheri, Placines, Mauvaka, Neti, Cramont, Youyoutte, Miquel, Elstadt, Meafou, Mallez, Hébert, Ausset

Arrières : Delibes, Balès, Renda, Germain, Ramos, Guitoune, Epée, Holmes, Fouyssac, Marty, Lebel, Idjellidaine, Ahki