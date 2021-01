Ambiance au MHR : Garbajosa, Altrad, Saint-André, un drame en 3 étapes

Le MHR est en proie à de gros doutes et questionnements après cette nouvelle défaite face au Stade Toulousain.

Vous le savez, après la défaite face au Stade Toulousain ce week-end, l'entraîneur en chef du MHR a été écarté. Xavier Garbajosa ne sera donc plus au bord du terrain de Montpellier et c'est Philippe Saint-André, ancien sélectionneur du XV de France, qui le remplacera.

Mohed sur Garba

Mais Mohed Altrad s'est tout de même exprimé sur cette décision dans le journal L'Équipe. Pour le président montpelliérain, le costume de manager était "trop grand" pour Garbajosa : "Je pense que c’est un garçon honnête, mais le costume est trop grand pour lui". Si son recrutement depuis La Rochelle avait fait sensation, Mohed Altrad regrette fortement son choix en estimant que son ancien entraîneur "a une conception de la mission qui peut être déroutante". Mais ce n'est pas tout, il semblerait vouloir dire qu'Altrad a fait une faveur à Garbajosa qui désirait fortement ce job : "Lorsque l’on a recruté Xavier, je savais que c’était un challenge. Il n’avait jamais entraîné un club en qualité de head-coach. Il voulait ce job. On le lui a donné". Vous vous demandez si c'est déjà terminé ? Mais non, Altrad y va de bon coeur, critiquant sa philosophie de jeu à la toulousaine : "La seule chose qui revient dans son discours, c’est ballon, ballon… Tout le monde ne peut pas jouer comme Toulouse [...] Lorsqu'il a une idée en tête, il fonce, même lorsque ça ne fonctionne pas. C'est un têtu. [...] Il entraînait avec les adjoints de Vern qui lui ont savonné la planche, et il s'est très vite retrouvé seul".

Mohed sur Saint-André

S'il espère sauver le club en remplaçant Garba par Saint-André, il n'est pas tout rose avec son nouvel entraîneur. Pour lui, le remplaçant n'a pas eu l'impact qu'il souhaitait : "J'ai demandé à Philippe d'être plus présent sur le terrain afin de faire évoluer les choses, mais il n'a pas eu l'impact que je souhaitais.Je me suis un peu énervé pour qu'il se sépare de Pierre-Philippe Lafond (entraîneur des avants, désormais licencié), et on a retrouvé un semblant de conquête. Mais ce n'est pas suffisant". Je me suis un peu énervé pour qu'il se sépare de Pierre-Philippe Lafond (l'entraîneur des avants, démis de ses fonctions en novembre, ndlr), et on a retrouvé un semblant de conquête. Mais ce n'est pas suffisant. Mohed Altrad semble donc avoir choisi Philippe Saint-André par dépit, et le fait ressentir : "Philippe a dit oui, je saute dans le bateau. C'est la solution qui s'impose. Il n'y a pas d'autres choix possibles".

Saint-André sur le MHR

Dans une conférence de presse donnée ce lundi, l'ancien sélectionneur a été assez clair sur son avenir : "Même si ça marche bien, je suis là en mission jusqu’à fin juin, pas plus, pour maintenir le MHR. Je ne continuerai pas après sur le terrain. Ce n’est pas que ça ne m’emballe pas mais je l’ai fait pendant 20 ans, je vais le refaire maintenant, avec mon expérience et ma détermination pour ces six mois et garder le MHR en Top 14". Le MHR devra donc trouver quelqu'un d'autre dès la saison prochaine, sachant que Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam ne sont pas "prêts" selon Mohed Altrad.