AMATEUR. Les arbitres en grève : vers un report de toutes les rencontres de la Ligue Sud ce week-end ?

Suite à l’agression récente d’un jeune arbitre dans le Var, les arbitres de la région PACA ont tranché : ils seront en grève ce week-end.

Indignés, révoltés, touchés et meurtris par cet acte qui planait depuis un bon moment déjà, les arbitres de la région PACA ont donc choisi d’agir, ensemble. Ainsi, ils seront en grève ce week-end et n’arbitrerons pas les matchs prévus dans le secteur.

"Toutes les mesures prises jusqu’à maintenant ne semblent pas enrayer les comportements déviants de joueurs, de coachs, de staffs techniques et médicaux, de dirigeants, de supporters, de parents", explique le communiqué qui devrait être envoyé dans la journée aux clubs du coin, révèle RugbyAmateur."

"Il nous appartient donc de nous protéger, de manifester notre désapprobation, notre dégoût quant à cette situation qui perdure depuis trop longtemps. Agissons avec unité, soutien et courage, sans attendre le prochain dérapage."

Ainsi et puisque ces comportements déviants ont lieu à tous les échelons du rugby aujourd’hui, la décision retenue sera stricte : " Nous nous mettons indisponibles pour le dimanche 3 mars (prochaine journée des championnats séniors) et le samedi 16 mars (prochaine journée des championnats de Ligue Jeunes)."



Ce retrait du sifflet a pour but d'afficher "un soutien total à Simon, et également signaler notre ras le bol auprès de toutes les personnes qui gravitent au sein et autour du rugby, afin qu'elles mesurent l'influence néfaste de leurs actions et paroles," explique le communiqué.

Une mesure qui, on l’espère, fera réagir tous les acteurs du rugby amateur aujourd’hui, dans un but de lendemains plus sereins. En attendant, ce sont donc toutes les rencontres de la Ligue Sud qui sont mises en suspens et qui ne devraient donc pas avoir lieu ce week-end. Les Régionales et Fédérales sont concernées…