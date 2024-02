Altrad Devient le Partenaire Premium du XV de France : Une Alliance Stratégique pour la Croissance du rugby français

Le Groupe ALTRAD et la FFR ont annoncé la signature d’un nouveau contrat. Altrad sera sur la face avant des maillots des équipes nationales de Rugby français.

XV de France. ‘‘Vision anglo-saxonne’’ du capitanat, Alldritt aidé par son côté british ?A deux jours du coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations, la FFR a annoncé un nouveau partenariat avec le Groupe Altrad. Déjà présent sur les maillots du XV de France, il devient partenaire premium de rang 1. Avec ce nouveau contrat, Altrad sera présent sur la face avant des maillots des équipes nationales de rugby français pour deux ans et demi.

"Ce contrat, avec le partenaire le plus important du rugby à l’échelle mondiale, doit permettre au XV de France et plus largement au Rugby Français d’atteindre les sommets mondiaux de la performance tout en renforçant plus encore le socle de base du Rugby français", indique la fédération dans son communiqué officiel.

Les deux parties se réservent cependant le droit de prolonger ce partenariat d'un commun accord. Pour rappel, le groupe Altrad est le sponsor principal du XV de France en 2018.

C'était la première fois que les Bleus franchissaient le pas. Et ce, alors que des nations comme l'Angleterre avait choisi de monétiser l'équipe nationale depuis 1995 !

Avec ce nouveau partenariat, la FFR veut voir plus loin pour l'ovalie dans l'Hexagone, comme l'explique son président Florian Grill : "le soutien du groupe Altrad doit nous aider à relancer le rugby par la base jusque dans le plus petit village de France et à avancer sur la transformation de la FFR en fédération à mission en assumant en plus du rôle sportif, un rôle éducatif et citoyen."

L'un des points importants de ce nouveau contrat, c'est "l’introduction d’une clause d’éthique réciproque". Celle-ci "vise à garantir que les actions et décisions de chacun correspondent aux principes de transparence, d’intégrité et de respect, qui sont essentiels pour le Groupe ALTRAD, comme pour la FFR."

Une nouveauté qui fait écho aux différentes affaires qui ont marqué le rugby français ces dernières années, et notamment concerné l'ancien président de la Fédération, Bernard Laporte, qui a été contraint de démissionner, et le président du groupe Altrad. RUGBY. TOP 14. Toujours en procès, Laporte et Altrad se retrouvent à Montpellier