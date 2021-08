All Blacks - 100ème sélection pour Aaron Smith, la composition face aux Wallabies est là !

Découvrez la composition des All Blacks pour le premier match de la Bledisloe Cup, ce samedi face aux Wallabies.

La Bledisloe Cup is back ! Entre la tournée des Lions et l'affrontement mythique entre Néo-Zélandais et Australiens, le rugby international a les arguments pour sauver notre été. Surtout que les Blacks n'ont visiblement pas l'intention de recevoir les Wallabies la fleur au fusil.

WAOUW ! Le nouveau maillot des All Blacks est enfin là et il va réveiller la magie noire !Pour défier le vieux rival, c'est Richie Mo'unga qui sera titulaire à l'ouverture, preuve que Beauden Barrett - relégué sur le banc - n'est plus le numéro 1, à ce poste. Ce dernier aurait pu débuter à l'arrière, mais le sélectionneur des Kiwis a préféré faire confiance au non moins excellent, Damian McKenzie.

Mais l'événement, côté néo-Z, c'est bien sûr la 100ème sélection d'Aaron Smith, le demi de mêlée champion du monde en 2015. Le capitaine, Sam Whitelock, fêtera lui sa 126ème cap.

WTF - 3 Wallabies dont Koroibete écartés du groupe face aux All Blacks pour avoir forcé sur la boissonVoici la compo :