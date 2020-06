A quoi ressemblait la dernière saison de l'AS Béziers dans l'élite ?

Retour vers le futur : nous sommes en 2004, et le grand Béziers s'apprête à vivre sa dernière saison dans l'élite.

Nom ? Association sportive de Béziers Hérault. Enceinte ? Stade Raoul-Barrière et ses 18 555 places. Palmarès ? Quatre Challenge Yves du Manoir, une Coupe de France, et surtout onze Brennus. Division ? PRO D2 ! Le décalage est réel entre le pedigree de l’ASBH et sa situation actuelle. Si la formation héraultaise nous “régale” de son feuilleton depuis plusieurs semaines, ce fameux projet de reprise vient surtout rappeler qu’en 2020, Béziers n’a plus sa place à la table des grands du rugby français.

On parle pourtant du 3e club le plus titré de l’histoire du championnat, seulement dépassé par Toulouse et le Stade Français. Des joueurs emblématiques comme Jack Cantoni, Armand Vaquerin, Richard Astre ou Alain Estève. Seulement, le dernier Brennus date de 1984. Autant dire une éternité dans le monde du rugby, et la preuve que les Biterrois ont perdu leur aura dans l'ère moderne. Vingt ans plus tard, l’ASBH vivait d’ailleurs sa dernière saison dans l’élite.