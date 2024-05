871M € d'apport net, la Coupe du Monde de Rugby 2023 : Un succès économique pour la France, mais pas que

La Coupe du Monde de Rugby 2023 en France : 1,8 milliard d'euros de retombées et une hausse de 12 % des licenciés. Explorez les impacts de ce tournoi exceptionnel.

La Coupe du Monde de Rugby 2023, accueillie par la France, ne s'est pas seulement distinguée par les performances sportives. Elle a également laissé une empreinte profonde sur le pays hôte comme le rapporte World Rugby. Selon un rapport d'impact réalisé par les experts d'EY pour le Ministère français des Sports, cet événement phare a généré des retombées économiques, sociales et environnementales significatives.

871M € pour l'économie française

Sur le plan économique, les chiffres sont impressionnants. Avec 1,8 milliard d’euros de dépenses générées et un apport net de 871 millions d’euros pour l'économie française, la Coupe du Monde de Rugby 2023 a été une aubaine pour le pays. Les 425 000 visiteurs internationaux, majoritairement européens, ont largement contribué à ces chiffres en dépensant en moyenne 170 € par jour lors de leur séjour de 10 jours. De plus, les dépenses publiques pour la sécurité et les infrastructures ont été compensées par les recettes fiscales générées, soulignant l'attrait financier de l'événement pour l'État français.

L'impact social du tournoi est tout aussi notable. La ferveur populaire autour du rugby a permis d'augmenter de 12 % le nombre de joueurs licenciés en France entre février 2023 et février 2024. Les programmes sociaux de France 2023 ont touché directement 160 000 bénéficiaires, mettant en avant des initiatives comme le fonds de dotation Rugby au Cœur et la campagne « Rugby is my pride ». L'accessibilité du tournoi, avec une diffusion en clair de tous les matchs, a également permis de séduire un nouveau public, notamment féminin, augmentant ainsi la popularité du rugby auprès des jeunes filles.

98 % des spectateurs satisfaits de leur séjour en France

En matière d'environnement, les organisateurs ont pris des mesures remarquables pour réduire l'empreinte carbone de l'événement. L'empreinte totale s'élève à 830 000 tonnes d'équivalent CO2, avec 86 % provenant des déplacements internationaux. Malgré cette empreinte, des efforts significatifs ont été faits pour utiliser des infrastructures existantes et promouvoir des moyens de transport à faible émission de carbone. Ainsi, 84 % des déplacements des fans dans les villes ont été effectués via des transports publics, à pied ou à vélo.

La Coupe du Monde de Rugby 2023 a par ailleurs été un puissant levier de développement pour les territoires français. 40 % des dépenses touristiques ont bénéficié aux régions en dehors des villes hôtes, démontrant un impact économique positif à l'échelle nationale. Les retombées touristiques sont également prometteuses avec 98 % des spectateurs satisfaits de leur séjour en France et 82 % souhaitant revenir, ce qui devrait stimuler le secteur touristique à moyen terme.

Crédit image : World Rugby

Le président de World Rugby, Sir Bill Beaumont, a salué l'événement comme une « vitrine formidable » des valeurs du rugby et a souligné les énormes bénéfices pour la société et l'environnement. Jacques Rivoal, président de France 2023, a ajouté que le tournoi avait battu des records en termes de fréquentation et d'engagement, tout en prenant des mesures importantes pour limiter l'empreinte environnementale.

La Coupe du Monde de Rugby 2023 a battu des records à bien des égards, avec une fréquentation, une audience et un engagement sans précédent.

En conclusion, la Coupe du Monde de Rugby 2023 a non seulement marqué l'histoire du sport, mais a également démontré comment un événement de cette envergure peut apporter des bénéfices durables au pays hôte. Avec des retombées économiques significatives, un impact social profond et des initiatives environnementales exemplaires, la France peut se féliciter d'avoir relevé le défi avec brio, laissant un héritage positif pour les futures générations et pour le rugby mondial. On peut imaginer qu'un succès des Bleus dans cette compétition aurait sans doute eu un impact encore plus grand.