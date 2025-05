7 millions d'euros détournés : Un réseau d'escroqueries démantelé, Maxime Mermoz mis en examen

Maxime Mermoz, ex-international de rugby, mis en examen : il est soupçonné d’avoir joué un rôle dans une fraude fiscale estimée à 7 M€, entre faux dons et aides fictives.

Selon La Dépêche, l’ancien trois-quarts international de Toulon et Toulouse Maxime Mermoz a été mis en examen ce vendredi 16 mai 2025, soupçonné d’avoir participé, avec des complices, un vaste détournement de crédits d’impôts.

Entre 2017 et 2025, près de 7 millions d’euros auraient été détournés via des fausses aides à domicile et de faux dons aux associations.

Un réseau sophistiqué de fraude fiscale

D’après le parquet de la JIRS de Bordeaux et Tracfin, le système reposait sur des coquilles vides, associations et sociétés fictives, permettant à des “clients” de déclarer des prestations d’aide à domicile inexistantes (ménage, garde d’enfants) pour bénéficier de 50 % de réduction fiscale, idem pour les dons aux associations.

Les fonds étaient ensuite blanchis dans des placements immobiliers ou réinvestis dans les secteurs sportifs ou hippiques. (L'Equipe)

Au total, 11 personnes ont été placées en garde à vue et poursuivies pour “escroquerie en bande organisée”, “blanchiment de fraudes fiscales” et “association de malfaiteurs”. Trois acteurs ont été mis en examen : Maxime Mermoz (38 ans), un expert-comptable tarnais et un agent immobilier.

Pour sa part, le parquet a requis à l’encontre de Mermoz un contrôle judiciaire ; il n’était pas “l’instigateur” du réseau mais en tenait le rôle de “rabatteur”, selon une source proche du dossier via L'Equipe.

Les premières saisies et procédures judiciaires

L’opération policière, menée par la section de recherches de Toulouse a permis la saisie de 520 000 € sur divers comptes, ainsi que de biens de luxe et de cryptomonnaies, rapporte BMF. L’information judiciaire a été ouverte le 4 février 2025 par le parquet spécialisé de Bordeaux

Les bénéficiaires de ces montages frauduleux, qu’ils soient nombreux ou isolés, vont désormais devoir s’expliquer devant la justice et s’acquitter des redressements fiscaux assortis de pénalités, sous peine de complicité.