6 Nations. XV de France. Le Pays de Galles, cet adversaire qui réussit très bien à Ntamack !

Vendredi prochain, Romain Ntamack retrouvera le Pays de Galles pour la 4ème journée de ce Tournoi 2022. Un adversaire qui lui réussit plutôt bien.

Face au XV du Poireau, Romain Ntamack débutera certainement avec le numéro 10 dans le dos, et ce, malgré le retour de Matthieu Jalibert. Un adversaire contre qui le Toulousain a souvent bien performé. On se souvient forcément de son match incroyable en 2020 lors du Tournoi (victoire des Bleus 23-27), et plus particulièrement de son interception décisive à l'heure de jeu. Lors de cette rencontre, Romain inscrit d'ailleurs 17 des 27 points des Bleus, soit son deuxième record de points dans un match international (derrière France-Irlande 2020, où il avait marqué 18 points).

Une performance que l'on peut rapprocher avec celle effectuée en Coupe du Monde face aux Gallois : à cette époque, le Toulousain avait parfaitement mené le jeu du XV de France, avec notamment un relais décisif sur l'essai d'Ollivon. Si cela n'avait pas suffi pour l'emporter en 2019, Ntamack avait aussi joué juste lors du Tournoi 2020, mais également pendant le match d'octobre 2020 ! Auteur d'un 6/6 au pied, l'ouvreur des Bleus avait ouvert de nombreuses brèches, par exemple sur l'essai de Baille, ou encore celui de Dupont. Enfin, son dernier affrontement face au Pays de Galles est celui du dernier Tournoi. Remplaçant au coup d'envoi, Ntamack rentre dans une rencontre où les Tricolores sont menés. Sa vista et sa précision au pied remettent les Bleus dans le match, malgré le carton rouge de Willemse. Son rôle sur l'essai victorieux de Dulin est par ailleurs primordial, puisque c'est lui qui écarte la balle au large, voyant le surnombre.

D'un point de vue global, on pourrait dire que le Pays de Galles est l'adversaire favori de Romain Ntamack. Avec un pourcentage de réussite au pied de 89 % (16/18), le Toulousain a inscrit 42 points face au XV du Poireau, soit 29 % de tous ses points marqués sous le maillot tricolore (145). Un record pour lui, bien loin devant l'Irlande (18), l'Écosse (18), ou encore l'Italie (35). Espérons donc que vendredi prochain, Ntamack soit tout aussi à l'aise que lors de ses derniers affrontements face aux Gallois. Son duel face à Biggar sera d'ailleurs très intéressant à suivre.

