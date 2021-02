6 Nations, XV de France, Galthié, Saint-Valentin : les notes du week-end

5 millions de supporters devant Irlande vs France, donc 5 millions de jugements. À notre tour de noter les Bleus.

Nous avons été plus de 5 millions à suivre la prestation française ce dimanche à Dublin face à l'Irlande. La fin de match a même attiré 7,2 millions de supporters, ce qui prouve que le match n'était pas si attirant que ça puisque plus de 2 millions de personnes sont arrivés à la fin. La même stratégie qu'un film porno.

Fabien Galthié a estimé que c'était l'un des meilleurs gauchers du monde et Rafael Nadal en rigole encore.

On peut être déçu qu'il n'ait pas visé l'Irlandais entre les deux yeux lors de sa percée, mais nous sommes en 2021 maintenant.

Mohamed Haouas : 10/10

Notre chouchou. Il défie les lois de la physique et redonne espoir dans la recherche scientifique d'Adriana Karembeu et Michel Cymes sur les limites du corps humain.

On parle d'Alldritt parce qu'il a plus de temps de caméra depuis ses ballons lancés en fond de terrain. Mais Le Roux, malgré son carton jaune a mis en mode avion les gens qui disaient "encore un étranger en EDF, on n'a pas de jeunes joueurs français ? + drapeau de la France".

Comme Marchand, il a l'occasion de planter un clou sur Gibson Park, mais il fera en-avant. Derrière, il arrive lancé sur une occasion d'essai et met une tête second poteau. PERSONNE ENTRE DUPONT ET LE RESTE DU MONDE !

Louis Rees-Zammit : 5/10

Pourrait être une superstar s’il avait la coupe de Monty Ioane.

Monty Ioane : 10/10

Pourrait être une superstar s’il avait le niveau de jeu de Louis Rees-Zammit.

Louper la Saint-Valentin pour aller en week-end entre potes à Dublin… Le retour à la maison risque d’être corsé pour ces deux-là.

Il était waterboy, mais on l’a vu plus souvent que Burns et Byrne réunis, ce qui situe à peu près le niveau de ses remplaçants.

Un nom parfait pour briller le jour de la Saint-Valentin. A défaut de prendre son pied, il l’a beaucoup utilisé sur la pelouse de l’Aviva Stadium.

Plus les matchs se font et plus j'ai l'impression que Vincent est un CE1 tout content que les CM2 l'appellent pour jouer au foot.

Cédric Beaudou : meilleur job du monde/10

En pleine crise sanitaire, on ne comprend pas vraiment la nécessité de le faire voyager, alors que ses plateaux pourraient très bien être réalisés en France. Est-ce qu’on dit ça parce qu’on est des gros rageux ? Probablement.

Un niveau jamais atteint au toucher deux mains depuis mes exploits contre les CM2, lors des récréations du vendredi après-midi.

Antoine Dupont : la crise/10

N’a pas marqué d’essais… Le début de la crise, et un possible retour de Maxime Machenaud en équipe de France ?

Shaun Edwards : side-kick/10

Sans lui, rien n’aurait été possible, mais personne ne le cite parmi les héros. Shaun Edwards, c’est un peu comme Ant-Man dans Avengers Endgame.

Doumayrou : altruisme/10

Son interview post RCT/LR était peut-être lunaire, elle vient surtout confirmer son altruisme. Si Doumayrou l'avait voulu, jamais Fickou n'aurait atteint les 60 sélections.

On ne sait pas ce qu’il a fait à Dimitri Yachvili, mais ça a sans doute été horrible pour que le consultant s’acharne autant sur le capitaine du XV de la Rose.

Italie : cuillère de bois/10

Si on compte toutes les cuillères de bois, le musée de la Fédération va bientôt commencer à ressembler à un restaurant d'altitude.

Antoine Dupont : 30/10 !

IL A GRATTÉ LE BALLON DE LA GAGNE MERCI DUPONT !

Covid : 19/10

L'absence de public dans les stades a du bon : on échappe à la centaine de tweets clichés sur les #frissons donnés par l'hymne irlandais. #valeurs

Service image FFR : 2/10

L'interview gênante de Fabien Galthié sur la Saint-Valentin à la fin de match nous rappelle notre tata qui met des sarouels et qui a une teinture murale d'Éléphant.

Wandavision : 10/10

Bon le rugby c’est cool, mais vous pensez que Méphisto est derrière tout ça, ou pas ?