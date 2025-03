6 Nations. Scandale dans le XV type du Tournoi : deux Bleus snobés !

Les fans ont élu le XV des meilleurs joueurs du Tournoi des Six Nations 2025. Deux français manquent à l'appel dans cette composition.

Moins d’une semaine après avoir décroché le Tournoi des Six Nations 2025, les Bleus confirment leur rayonnement : quatre Français figurent dans le XV type de la compétition, selon le vote de près de 15 000 supporters. Une reconnaissance méritée pour un groupe qui a brillé autant par son talent que par son efficacité.

XV DE FRANCE. Sanctionné, critiqué, puis impérial : comment Ntamack a (discrètement) marqué le Tournoi

Le coq et la Rose au sommet

Avec quatre représentants, le XV de France partage le haut du classement des nations les plus représentées avec l’Angleterre (5). L’Irlande et l’Écosse placent deux joueurs, tandis que l’Italie et le Pays de Galles en comptent un seul. Une répartition qui reflète plutôt fidèlement la hiérarchie du Tournoi, même si certains choix sont plus que discutables.

En effet, deux joueurs français ont été oubliés. François Cros et Yoram Moefana ne font pas partie de cette sélection. Le manque de respect est immense. François Cros était la plaque tournante des Bleus, un métronome. Seul avant à rester sur le terrain avec la stratégie du banc en 7-1, symbole de son importance dans ce pack dominant. Omniprésent en défense et dans les rucks, il a rendu de fiers services à la nation.

11 plaquages en 15 minutes... et un grattage 😮‍💨



La MASTERCLASS défensive de François Cros 🔥#SixNationsRugby pic.twitter.com/fmD6DgLGlN — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 10, 2025

Même constat pour le Bordelais Moefana, qui s’est définitivement imposé au centre au cours du Tournoi. C’est simple, tous les schémas offensifs des Tricolores passent par lui. Sa densité physique lui permet de gagner systématiquement la ligne d’avantage et mettre son équipe dans l’avancée. Il a dominé chacune de ses confrontations directes face aux meilleurs 12 de la planète (Akhi, Menoncello, Slade).

XV de France. ''Quasiment parfait'', Yoram Moefana prend du galon : l’émergence d’un patron ?

Bielle-Biarrey, le serial marqueur

Avec huit essais en cinq matchs, Louis Bielle-Biarrey n’a pas seulement marqué les esprits, il a aussi réécrit l’histoire. L’ailier de l’UBB égale un record centenaire et devient le premier joueur de l’ère moderne à inscrire au moins un essai à chaque journée. Vitesse supersonique, lecture du jeu millimétrée, efficacité clinique : LBB est désormais un incontournable de l’attaque tricolore.

Antoine Dupont, l'évidence malgré le coup dur

Blessé contre l’Irlande, Antoine Dupont n’a joué que trois rencontres et demie. Pourtant, cela suffit au demi de mêlée de Toulouse pour figurer dans ce XV type. Avec deux essais et sept passes décisives, il totalise neuf contributions d’essai, un chiffre qui le place deuxième meilleur créateur offensif du Tournoi. Même diminué, le capitaine des Bleus reste au sommet.

L'Équipe du Tournoi 2025 🌟



Les 15 joueurs élus par le vote des fans 🗳️#SixNationsRugby pic.twitter.com/O7aDEPwni1 — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 20, 2025

Grégory Alldritt, infatigable capitaine

Revenu au brassard après la blessure de Dupont, Alldritt a fait du Alldritt : leader dans l’âme, omniprésent dans les zones de combat, et toujours propre ballon en main. Il affiche une moyenne impressionnante de 15,6 participations aux rucks défensifs et autant de courses par match, de loin le meilleur ratio parmi les avants. Le moteur du XV de France.

Mickaël Guillard, la belle surprise

Il a démarré le Tournoi dans l’ombre, il l’a fini dans la lumière. Mickaël Guillard a profité de la blessure de Meafou pour s’imposer comme le fer de lance du pack tricolore. Avec 85 % de ses courses nécessitant au moins deux défenseurs pour l’arrêter, le deuxième-ligne lyonnais a montré une puissance et une régularité impressionnantes. À 24 ans, il a clairement changé de dimension.