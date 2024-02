6 NATIONS. Qui est Calvin Nash, l'ailier ''très courageux'' et méconnu qui fera face à Yoram Moefana ?

Nombre d’entre vous l’ont probablement découvert il y a quelques semaines, lors de son envol face à Toulon. Un duel aérien gagné au nez et à la barbe du Tricolore Melvyn Jaminet en suivant un box-kick de son demi de mêlée grâce à un timing parfait, pour aller inscrire, 30 mètres plus loin, l’essai qui crucifiait le RCT à Mayol. Et par la même occasion, annihilait ses ultimes chances de qualification pour les phases finales de Champions Cup.

Ce vendredi, en ouverture du Tournoi, Calvin Nash ne retrouvera pas Melvyn Jaminet, l’arrière de 24 ans ayant été renvoyé en club pour aller défier l’UBB. L’enfant de Limerick, lui, va pourtant bel et bien connaître sa première titularisation dans la mythique compétition, à 26 ans. Lui qui a su saisir sa chance après les blessures de Mack Hansen et Jimmy O’Brien pour passer devant des garçons qui connaissaient déjà bien le système de la sélection irlandaise, et être aligné face à la France