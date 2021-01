6 Nations 2021. Que pense la presse étrangère de la probable entrée de CVC dans le capital du Tournoi ?

CVC Capital Partners pourrait bien offrir ses deniers aux fonds du Tournoi, après que la France a déjà ratifié son entrée. Mais ce n'est pas du goût de tous

La crise économique due au coronavirus sévissant, les Fédérations doivent trouver de nouveaux moyens de faire rentrer de l'argent, et le plus vite possible. C'est ainsi que les caciques du Tournoi du 6 Nations ont vivement relancé leur projet de se tourner vers le fonds d'investissement CVC Capital Partners pour renforcer leur trésorerie. Le projet « Light » prévoit ainsi qu'en échange de son entrée au capital, ce fonds d'investissement basé au Luxembourg verse aux six fédérations concernées la somme de 343 M€ en cinq ans (hors-bonus). Il y a une dizaine de jours, la FFR a de son côté été la première à approuver le projet lors d'une réunion du Comité directeur, Bernard Laporte ratifiant le projet. Pour que CVC s'empare de manière effective de 14,3 % des parts de la filiale de Rugby Six Nations Limited, il faudra encore que les 5 autres fédérations signent elles aussi, mais l'accord semblerait en bonne voie pour être validé très prochainement, situation économique oblige.

Toute la partie commerciale (vente des droits TV, communication...) du 6 Nations serait alors gérée par l'entreprise fondée en 1981. Et quand bien même Laporte a assuré que "les Fédérations conserveraient parallèlement leur pouvoir exclusif de réglementation de la pratique sportive et d'organisation des compétitions" via le communiqué de la FFR, cela ne suffit pas à rassurer les esprits les plus critiques - notamment les Irlandais -, loin s'en faut. Le média de référence de l'île d'émeraude Irish Times de rappeler ainsi que "le contrat de télévision actuel, qui prévoit une couverture partagée entre la BBC et ITV au Royaume-Uni ainsi que Virgin Media One en Irlande, S4C au Pays de Galles, France 2 et DMAX, expire après les Six Nations 2021." D'après lui, "il semble donc inévitable que certaines rencontres des Six Nations soient diffusés à la télévision payante, afin de maximiser leur part de 14,3% des revenus commerciaux du championnat à partir de 2022."

Mais, lorsque la poussière sera retombée, la grande question est de savoir quels seront les effets à long terme d'un tel accord, pose RTE.ie ? "Cet argent est nécessaire maintenant mais il sera probablement dépensé pour les dépenses courantes. Le danger est que le rugby recherchera des investisseurs dans trois ou quatre ans et ce que vous pourriez avoir, c'est le contrôle des tournois de rugby allant aux capitalistes", répond Eddie O'Sullivan, l'ancien sélectionneur du XV du Trèfle. "On pourrait perdre le contrôle du jeu. CVC est là pour le profit et c'est un grand débat. Mais pour le moment, nous sommes heureux d'obtenir de l'argent et de maintenir le navire à flot", poursuit O'Sullivan. Avant de reconnaître que la disparition des Six Nations de la télévision en clair serait «tout à fait possible» et d'évoquer ses craintes pour "l'âme du rugby" si ce partenariat venait à être efficient.

Enfin, pour appuyer les réticences de l'Eire, le média The 42 note que "le bilan de CVC comprend le fait d'avoir retiré la Formule 1 de la télévision gratuite après l’achat de ce sport automobile en 2006, ce qui fait craindre aux supporters que le rugby évolue dans la même direction." Vous l'aurez compris, si Bernard Laporte a martelé "qu'il était dans leur (les dirigeants) devoir de trouver des solutions pour assurer un futur à notre sport" et que "cela représentait une énorme opportunité pour le rugby européen et français", beaucoup sont bien plus réticents à l'idée de la signature de ce projet "Light". La crainte serait de mettre les deux pieds dans un étau, duquel il serait impossible de se dépétrer.

