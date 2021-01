Tournoi des 6 Nations 2021. Le XV des joueurs absents

De nombreux cadres manqueront le prochain Tournoi pour cause de blessure, choix du coach voire décision personnelle. Voici le XV des joueurs absents.

6 Nations 2021. L'Angleterre perd un de ses ''Kamikaze Kids'' pour le TournoiComme chaque année, l'approche du Tournoi des 6 nations a marqué le passage à l'infirmerie de bon nombre de joueurs. La saison avançant, les matchs s'enchaînant et la malchance aidant, ils sont beaucoup à s'être blessé il y a peu, rendant leur participation fortement compromise pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Tour d'horizon des XV plus grosses absences pour les semaines à venir.

Les 3/4 : Pour le coup, il s'agit d'un simple choix d'Andy Farrell, mais Jacob Stockdale paie ses performances moyennes depuis plus d'un an. Absent du groupe irlandais, l'arrière ou ailier de 24 ans (33 sélections, 18 sélections) n'exprimera pas ses qualités athlétiques sur l'échiquier international en ce début d'année. Dans le reste du triangle d'arrières, le malheureux Thomas Ramos souffre d'un début de pubalgie et pourrait bien voir le 6 nations lui passer sous le nez lui aussi, quand Jonathan Joseph, parfois aligné à l'aile en sélection, est seulement dans le groupe des réservistes anglais.Derrière eux, ce sont deux immenses stars qui ne fouleront pas les pelouses du 6 nations cette année. La nouvelle a donné des sueurs à tous les supporters français : Virimi Vakatawa s'est donné une entorse du genou contre Bordeaux et sera donc absent pour l'intégralité de la compétition. Ce sont donc Vincent et Fickou qui devraient faire la paire au centre. Aux côtés du 13 tricolore, ce XV des absents aurait fière allure avec le forfait connu de longue date de Manu Tuilagi (29 ans, 44 sélections), forfait pour le reste de la saison.