6 Nations 2021. Huit joueurs dont Tolofua, Couilloud et Rattez retournent en club

La Fédération française de rugby a communiqué les noms des joueurs qui quittent le groupe France cette semaine et retournent en club.

[VIDEO] 6 Nations 2021. Des Bleus confinés mais privilégiés dans leur bulle niçoiseLes Bleus sont réunis depuis lundi pour préparer le premier match du Tournoi des 6 Nations contre l'Italie. Ce jeudi, plusieurs joueurs vont quitter le groupe comme le prévoit la convention entre la FFR et la LNR sur la mise à disposition des internationaux. Ils sont huit à retourner en club en vue de la prochaine journée de Top 14. Deux Toulousains sont concernés, Tolofua et Cros, ainsi que deux joueurs du Racing 92, Kolingar et Taofifenua, et deux Lyonnais, Couilloud et Geraci. Le Midi Olympique avait indiqué ce jeudi que seulement six joueurs contre neuf devaient quitter le groupe en vue d'un passage à seulement 31 éléments pendant toute la durée du Tournoi. L'information n'a pour le moment pas été officialisée.

6 Nations 2021. Vers une bulle sanitaire stricte à 31 joueurs seulement pour le XV de France