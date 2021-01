6 Nations 2021. Vers une bulle sanitaire stricte à 31 joueurs seulement pour le XV de France

Les conditions sanitaires ont poussé la FFR et la LNR a prendre des décisions concernant le XV de France. Le groupe ne va plus évoluer.

XV de France - Des nouveaux forfaits remplacés par Thierry Paiva et un jeune RochelaisAlors que Thomas Lavault, toujours positif au virus, ne rejoindra finalement pas le XV de France en remplacement du Toulonnais Swan Rebbadj, le Midi Olympique nous apprend ce jeudi que le groupe tricolore va connaître de nouveaux changements. La situation sanitaire en France aurait poussé les instances à restreindre l'accès à l'équipe de France. Le groupe de 42 joueurs va prochainement passer à seulement 31 éléments comme le prévoit la convention entre la FFR et la LNR. Les cinq renforts ne seront pas conservés tout comme six internationaux, contre neuf à l'origine, qui retourneront en club. Sauf blessure, le groupe restera donc à 31 joueurs jusqu'à la fin du Tournoi des 6 Nations. Une manière de limiter les mouvements au sein de l'effectif et donc les risques de contaminations. Pendant huit semaines, les clubs seront donc privés de certains de leurs meilleurs éléments. Pour l'heure, la compétition doit se tenir normalement. Le programme ainsi que les lieux des matchs ne devraient pas être modifiés. Aucun plan B n'a été validé par l'organisation.