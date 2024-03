RUGBY. 6 NATIONS. Pleine d'ambition, l'Italie peut-elle rééditer l'Exploit de 2022 au Pays de Galles ?

Étonnante depuis le début du Tournoi des 6 Nations, l'Italie de Gonzalo Quesada se déplace à nouveau, cette fois au pays de Galles. Peuvent-ils créer à nouveau l'exploit ?

Le souvenir de 2022 n'est pas si loin

Historiquement, la Squadra Azzura a (presque) toujours fini à la dernière place du Tournoi des 6 Nations, et a récolté à mainte reprise la cuillère en bois. Pour cette édition 2024, les hommes de Gonzalo Quesada sont à la cinquième place, avec sept points et seulement trois unités de retard sur l'Écosse et la France.

Les Transalpins sont en embuscade, et une victoire sur le sol gallois pourrait leur permettre de grimper encore au classement. En plus de cela, leur Tournoi paraît presque déjà réussi, avec une victoire face à l'Écosse à domicile, et un match nul historique en France.

Néanmoins, ces derniers auraient pu être à la deuxième place si le poteau touché par Garbisi était rentrant, ou si le match face à l'Angleterre avait tourné en leur faveur (24-27). C'est donc avec le plein de confiance que l'Italie se déplace dans l'antre du Principality Stadium de Cardiff.

L'année dernière, le XV du Poireau avait eu raison des Italiens, et avait gagné 17-29 à Rome. Cette victoire n'était finalement que la vengeance du revers subi un an plus tôt ! En 2022, la bande aux frères Cannone s'était imposée d'un petit point, 21-22, au nez et à la barbe du pays de Galles.

Durant la partie, l'Italie n'avait marqué qu'un essai, contre trois pour les locaux, mais avait fait preuve d'une discipline remarquable et d'une réussite au pied salvatrice. Paolo Garbisi n'avait manqué aucun coup de pied sur ses six trois pénalités tentées, et avait aussi été aidé par la botte de Padovani, qui avait buté de loin par trois fois avec du succès.

D'ailleurs, c'est bien ce dernier qui avait aplati l'essai de la gagne à la dernière action du match, sous les poteaux. Cet essai, il est déjà rentré dans la légende du 6 Nations, tant la relance d'Ange Capuozzo est emblématique. L'arrière de Toulouse avait mystifié la défense des locaux, avec un cadrage débordement d'école, avant de fixer le dernier défenseur et de faire marquer son coéquipier. Malheureusement, Capuozzo ne sera pas de la partie ce week-end, en raison d'une légère blessure.

La cuillère en bois est en jeu

Cela fait presque mal au cœur de voir le XV du Poireau dans une si mauvaise spirale. Les hommes de Warren Gatland n'ont pas gagné un seul match dans le Tournoi des 6 Nations, et le spectre de la cuillère en bois planera au-dessus du Principality Stadium de Cardiff ce samedi.

Dans l'histoire du 6 Nations, le pays de Galles a déjà eu la cuillère en bois, mais cela remonte à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ! C'était en 2003, et ces derniers n'avaient récolté aucun point !

Depuis, le XV du Poireau performe avec plus ou moins de succès dans la compétition. Ce week-end, nous devons nous attendre à une révolte de la part des coéquipiers de Jenkins. Les Gallois n'ont pas été ridicules face au XV de France, ils ont aussi tenu tête à l'Angleterre à Twickenham et sont revenus dans la partie avec une superbe deuxième mi-temps face à l'Écosse.

Naturellement, ils sont favoris contre l'Italie, et auront à cœur d'accrocher leur première victoire pour renouer avec la joie et la communion avec les supporters. Ils possèdent des joueurs talentueux, qui devraient parvenir à passer le piège italien. Néanmoins, cette édition du 6 Nations nous a appris à ne jamais enterrer les Transalpins.

