6 Nations. Pays de Galles. L'ailier vedette Josh Adams suspendu pour avoir violé le protocole sanitaire

6 Nations - Pays de Galles : Pas de Rhys Webb et toujours Alun Wyn Jones

Le Pays de Galles ne plaisante pas avec les protocoles sanitaires mis en place afin d'assurer le bon déroulement du Tournoi. Les autres nations non plus, d'ailleurs. Mais les instances dirigeantes galloises ont eu à le démontrer plus vite que les autres : on apprenait hier que l'ailier star Josh Adams (25 ans, 29 sélections, 14 essais) était suspendu 2 semaines par sa Fédération pour avoir "outrepassé les protocoles en vigueur". On vous le donne en mille : le trois-quart des Cardiff Blues n'a tué personne, il a simplement assisté à une réunion familiale dimanche dernier, alors que les hommes de la Principauté avaient été libérés du camp d'entraînement la veille, pour deux jours. Résultat de quoi, le meilleur marqueur du Mondial 2019 regardera donc les deux premières rencontres de son équipe depuis sa télé.

A quelques jours du premier match contre l'Irlande, le sélectionneur gallois Wayne Pivac a déclaré qu'il "croisait les doigts" pour que la prochaine série de tests PCR avant le début du Tournoi soit à nouveau entièrement négative. Sans toutefois accabler son joueur.

Je ne veux rien minimiser ici, mais il (Adams) a été franc avec nous, il a fait une erreur de jugement et il a beaucoup de remords. Je pense que le message a été diffusé au début de la compétition sur la manière dont nous traiterions les violations. Nous l'avons traité exactement comme nous l'avions dit. Cela devrait être une leçon pour tout le monde. - Wayne Pivac.

"Je tiens sincèrement à m'excuser", a, de son côté, dit Josh Adams devant les médias locaux.

