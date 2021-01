6 Nations - Pays de Galles : Pas de Rhys Webb et toujours Alun Wyn Jones

Le Pays de Galles a dévoilé sa liste pour préparer le prochain tournoi des 6 Nations 2021. Peu de surprises.

Le patron gallois Wayne Pivac est en difficulté depuis son arrivée. Il doit désormais se tourner vers le prochain Tournoi des 6 Nations avec son équipe et pour cela, il a nommé un squad de 36 joueurs. Peu de surprises hormis l'absence de Rhys Webb et Rhys Priestland, semble-t-il blessé, remplacé par Jarrod Evans. Dan Lydiate a été rappelé tout comme Rhodri Jones.

Le sélectionneur est formel : l'objectif est de gagner plus de matchs cette année dans le Tournoi. Sur le cas Rhys Webb, Pivac s'est expliqué en conférence de presse : "Rhys et moi avons eu une bonne discussion sur la précision de son jeu de passes et son rythme dans les moments importants. C'est en discussion pour l'instant, il n'est pas hors de la boucle de la liste pour le moment".

La liste :

Trois-quarts