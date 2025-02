6 Nations. ''On n’en sort jamais indemne'', le défi colossal des Bleus, gagner là où tout se joue dans la douleur

L’heure du Crunch a sonné. Le XV de France affronte l’Angleterre ce samedi dans un match décisif du 6 Nations. William Servat le sait : 'Ce sont des rencontres qui marquent.' Un test grandeur nature.

Le XV de France s'apprête à relever l'un des plus grands défis du Tournoi des 6 Nations ce samedi : un déplacement à Twickenham face à l'Angleterre. Un choc qui aura une énorme incidence sur le classement final.

Un rendez-vous toujours aussi épicé, et William Servat, coach des avants, ne s'y trompe pas. "C'est un plaisir d'affronter les Anglais, ce sont nos plus beaux ennemis", lâche-t-il avec une pointe de gourmandise via L'Équipe. Mais derrière l'excitation du Crunch, il y a surtout une montagne à gravir.

Une équipe de France sur la dynamique de novembre

Les Bleus arrivent avec un certain capital confiance. "Évidemment qu'il est plus facile de bâtir sur la continuité, avec des victoires et du plaisir. C'est notre cas", rappelle Servat. Forts d’une tournée de novembre réussie, du retour de plusieurs cadres et de la très large victoire face au Pays de Galles en ouverture de la compétition, les hommes de Fabien Galthié avancent avec sérénité. La probable titularisation de Jalibert à l’ouverture, la très bonne forme d'Alldritt, et le retour de Penaud devraient apporter encore plus de dynamisme à une équipe en pleine évolution (voir la compo probable).

Des Anglais revanchards à domicile

Si la France a ses certitudes, l'Angleterre, elle, a de solides raisons d'affûter ses crocs. "Ils viennent de perdre en Irlande chez eux. Les Irlandais ne sont pas à ce niveau par hasard non plus", souligne Servat. Une défaite qui pourrait bien piquer l’orgueil des hommes de Steve Borthwick et leur donner un supplément d’âme. Ils ont longtemps tenu la dragée haute aux Irlandais grâce à une défense agressive avant de craquer. "Quand on est sur le terrain, on sait que ça va être difficile chez eux. Il est très rare de gagner à Twickenham."

Les Bleus en savent quelque chose. Ils y ont triomphé en 2023, mais l'ancien talonneur ne veut pas entendre parler de référence. "C'était une éternité à l'échelle du rugby. Les règles ont évolué, le rugby a évolué." L'Angleterre aussi. Certes en reconstruction, mais toujours dangereuse. "Ils perdent en demi-finales de Coupe du monde sur une décision sur une mêlée. Ils auraient pu aller en finale…"

Un choc physique et mental

S’il y a bien une chose sur laquelle tout le monde s’accorde, c’est que ce Crunch sera rude. "L'Angleterre est une équipe très puissante, avec beaucoup de qualités, de l'engagement et du cœur", analyse Servat. Un duel qui promet d’être éprouvant : "Ce sont des rencontres qui marquent physiquement mais aussi moralement, on n'en sort jamais indemnes." Au vu du match des Anglais en Irlande, les Tricolores savent que s'ils tiennent physiquement, ils auront des opportunités dans le second acte. Le mieux étant de prendre la rencontre à leur compte dès le premier.

Cet Angleterre-France sera un test XXL pour les Bleus, entre continuité et défi physique. S'ils veulent s'imposer dans le temple de Twickenham, ils devront répondre présents dans l'engagement, la conquête et la discipline. Une opportunité à saisir, mais "avec beaucoup de modestie", rappelle Servat. Le combat s'annonce total.