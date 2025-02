6 Nations. XV de France. Fabien Galthié et le 'pari' du double ouvreur : la clé d’un exploit en Angleterre ?

Jalibert en 10 face aux Anglais, une évidence ou un ajustement forcé ? Xavier Garbajosa revient sur cette option tactique et ses conséquences pour le XV de France.

Samedi, le XV de France se présentera très certainement à Twickenham avec Matthieu Jalibert à l'ouverture. Un choix qui fait parler, notamment du côté de Xavier Garbajosa, observateur averti du rugby français. Si le Bordelais n'est pas un novice avec ses 34 sélections, le sélectionneur Fabien Galthié avait pourtant misé sur Thomas Ramos en novembre dernier. Alors, pourquoi ce changement de stratégie ?

Un duo d'ouvreurs pour structurer le jeu

Pour Garbajosa, la première justification est limpide, comme le confie au Midi Olympique : "Si Matthieu Jalibert est titularisé pour affronter l’Angleterre, ça marque la volonté de Fabien Galthié d’avoir deux ouvreurs." En effet, en maintenant Ramos à l'arrière et en plaçant Jalibert à l'ouverture, le staff des Bleus veut garantir une meilleure distribution du jeu sur toute la largeur du terrain.

Ramos, par sa polyvalence et sa capacité à prendre le relais, permet d'animer l'attaque avec un système de double ouvreur, un atout précieux face à une défense anglaise compacte. On sait également que Jalibert peur évoluer avec le numéro 15 dans le dos. Ce qui peut offrir des possibilités aux Bleus en cours de rencontre.

Une hiérarchie en mouvement

Le choix aurait pu sembler plus naturel pour Ramos en 10, notamment parce que "la hiérarchie établie en l’absence de Romain Ntamack" l’y plaçait. De plus, Antoine Dupont, maître à jouer de cette équipe, bénéficie pleinement de la lecture de jeu et de la relation technique qu'il entretient avec Ramos. Mais en plaçant Jalibert à l'ouverture, Galthié semble avoir tranché en faveur d’une animation offensive plus fluide et d’une meilleure exploitation des espaces.

Ramos, le facteur X du jeu au pied

Bielle-Biarrey, un faux débat ?

Pour rappel, ce qui avait également conduit Galthié à aligner Ramos en 10 en novembre, c'était la présence de Barré et Buros pour assurer à l'arrière. Or, les deux joueurs sont absents. Quid de Louis Bielle-Biarrey, qui a déjà tenu le poste avec succès sous les couleurs de l'UBB ? Le débat autour de la solidité de Louis Bielle-Biarrey sous les ballons hauts n’est, selon Garbajosa, pas l'argument principal pour expliquer son absence à l'arrière : "Il a du jump, un bon timing. L’ailier est autant sollicité que l’arrière sous les ballons hauts." La véritable raison du choix de Ramos, c’est avant tout la volonté d’avoir un relai supplémentaire à l'ouverture et une meilleure gestion des transitions offensives.

Une stratégie assumée pour Twickenham

