6 NATIONS. L’ultra-explosif Cadan Murley forfait : quel trublion va remplacer l’ailier de l’Angleterre pour le Crunch ?

Auteur d’un gros match en Irlande, Cadan Murley s'est néanmoins blessé. Parmi le réservoir anglais, qui va donc le remplacer face au XV de France ?

Il n’a beau avoir fêté sa première sélection que samedi dernier et avoir commis quelques bourdes, c’est une sacrée perte pour l’Angleterre, mine de rien.

Car la machine à marquer des Harlequins (59 essais en 120 matchs), capé pour la première fois à 25 ans face à l’Irlande, a réalisé un match très prometteur face à Mack Hansen. Auteur d’un essai de pur ailier et d’un franchissement net sur le second, Cadan Murley a marqué des points, dans son style très explosif.

Mais le moustachu fort sur ses guiboles a été touché au pied lors de la rude bataille à Dublin et est forfait face au XV de France, samedi. Alors, quel profil remplacera le grand ami de Marcus Smith sur l’aile de tous les dangers ? Tour d’horizon.

Sleightholme, le choix logique ?

A priori, Steve Borthwick compte deux options majeures à ce poste d’ailier, s’il ne veut pas bousculer tout son équilibre derrière. Le premier ? Ollie Sleightolme, un garçon de 24 ans, probablement le joueur le plus rapide d’Angleterre lorsqu’il est en forme, avec Adam Radwan.

L’ailier de Northampton dispose de qualités physiques étonnantes et proches de celles de Gaël Dréan, avec probablement un peu plus de puissance encore (1m81 pour 93kg) que le Toulonnais. Joueur électrique, le fils de Jon semble un poil moins en cannes que la saison passée (16 essais en 15 titularisations !) mais affiche toujours de sacrées stats, à l’image de ses 4 essais inscrits à l’automne dernier avec l’Angleterre.

En l’absence de Feyi-Waboso et donc Murley, il semble être l’option prioritaire. Mais le jeune Tom Roebuck (24 ans) toque également à la porte et offre d’autres choses, également très intéressantes. Bon finisseur (10 essais déjà cette saison), il possède un vrai sens du placement en plus d’une belle gestuelle et d’une certaine aisance sous les ballons aériens grâce à sa taille (1m88).

L’ailier de Sale est certes moins rapide et insaisissable que son compère de Northampton, mais offre donc d’autres options qui pourrait aussi permettre de faire glisser Marcus Smith à l’arrière tout en s’assurant une certaine présence sous les ballons hauts.

À Borthwick de trancher, désormais. Même si la tendance va vers une préférence pour le crâne rasé des Saints, capable de breaker aux moments les plus inattendus. Comme un certain Damian Penaud, promis à lui faire face samedi après-midi dans leur couloir à très grande vitesse. Les TGV à destination des en-buts de Twickenham entrent en gare, veuillez éloigner vous de la bordure du quai, s’il vous plaît…