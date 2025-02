6 Nations. Les audiences explosent, le XV de France toujours plus populaire !

Ce samedi 8 février, le XV de France a réalisé une audience exceptionnelle pour son déplacement en Angleterre, réunissant 8,1 millions de téléspectateurs.

C’est une bonne nouvelle pour le développement du rugby en France. Ce samedi 8 février, le XV de France a échoué à récupérer la victoire contre l’Angleterre à Twickenham pour la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations 2025. Cependant, les Bleus ont gagné une autre bataille, beaucoup plus indirecte, celle des audiences !

En effet, France TV a publié les résultats d’audience du Crunch 2025 sur ses réseaux sociaux. Ainsi, le match entre Froggies et Rosbeef a réuni environ 8,1 millions de téléspectateurs en moyenne devant leurs téléviseurs. De plus, le pic d’audience est monté jusqu’à 9,5 millions de téléspectateurs.

Avec 49,3 % de part d’audience, France TV a frappé fort avec ce Crunch. Après une année 2024 morose, les résultats de 2025 surpassent ceux observés avant la dernière Coupe du monde, où le XV de France avait réuni 7,2 millions de téléspectateurs pour sa victoire historique à Twickenham (10-53). De plus, cette rencontre de rugby est la plus suivie dans l’Hexagone depuis le quart de finale de la RWC 2023 perdu contre l’Afrique du Sud.

Le 6 Nations, guerre de diffuseurs à venir

Ces résultats emballants pourraient attirer de nouvelles têtes. En effet, les négociations pour le prochain bail de diffusion de la compétition européenne sont en cours et il pourrait changer de main. Depuis la Coupe du monde 2023, TF1 cherche à renforcer sa présence dans la diffusion des matchs du XV de France. Actuellement, France TV détient les droits du Tournoi des 6 Nations, mais son contrat prend fin après l’édition actuelle.

La première chaîne de France espère ainsi récupérer ces droits, motivée par le succès des audiences de l’Autumn Nations Series 2024. En effet, les matchs contre le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Argentine ont réuni en moyenne 6 millions de téléspectateurs. TF1 mise sur une audience similaire, voire supérieure, si elle parvient à sécuriser la diffusion du prestigieux tournoi international. Cependant, quelques points dérangent la chaîne.

Une des problématiques concerne la programmation. TF1 est principalement intéressée par les matchs du XV de France et moins par ceux des autres équipes européennes. Or, la compétition comprend plusieurs rencontres hebdomadaires qui pourraient perturber la grille des programmes. Ces paramètres rendent l'acquisition plus complexe, obligeant TF1 à réfléchir à une stratégie flexible et économiquement viable.

En parallèle, l’un des principaux obstacles demeure le coût élevé des droits de diffusion. La société Six Nations Rugby Limited exige une somme annuelle minimale de 30 millions d’euros. Cet investissement considérable qui pousserait TF1 à envisager une possible répartition des droits avec d’autres chaînes, comme France TV ou M6.

