6 NATIONS. L'Ecosse (presque) au complet pour défier le XV de France.

Alors, ce France - Ecosse va-t-il se disputer avec les meilleurs joueurs, côté XV du chardon ? La question a le mérite d'être posée, tant le report du match posait problème quant à sa reprogrammation. On le sait, la rencontre de la 3e journée avait dû être décalée, la faute à de nombreux cas positifs au sein de l'effectif tricolore. Et dans l'histoire, c'est... l'Ecosse qui aurait pu être pénalisée.

En cause ? La date du report, donc, fixée à ce vendredi 26 mars, soit en dehors du calendrier international de World Rugby. Et si la Fédération écossaise n'a logiquement pas retenu ses joueurs basés au pays, rien n'obligeait les clubs anglais à libérer ceux évoluant en Premiership, comme le capitaine Stuart Hogg.

XV DE FRANCE. Sans Taofifenua ni Willemse, quels avants face à l'Ecosse ?Finalement, Gregor Townsend pourra (presque) compter sur l'intégralité de son effectif. Blessé, Jonny Gray n'est pas là. L'autre absent majeur, c'est Sean Maitland qui pourrait ne pas être concerné par l'accord trouvé entre la SRU et les clubs de Premiership, les Saracens évoluant en Championship. De retour en club, Fraser Brown et Blair Kinghorn ont été jugés trop justes.

Entre l'absence de Maitland et celle de Kinghorn, on pourrait découvrir un petit nouveau, Rufus McLean, qui a brillé ce week-end en Pro 14.

Rufus McLean dépose proprement son vis-à-vis pour l'essai en solo de l'année [VIDÉO]Voici le groupe complet :

Scotland squad update 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Gregor Townsend has named a 29-man squad to prepare for Friday night's final #GuinnessSixNations match against France in Paris. pic.twitter.com/8OTvUkytsu