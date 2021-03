Rufus McLean dépose proprement son vis-à-vis pour l'essai en solo de l'année [VIDÉO]

L'ailier de Glasgow Rufus McLean a sûrement déjà marqué l'essai de l'année contre les Dragons avec une course en solo depuis son camp.

Lorsqu'on voit la vidéo, on se dit d'entrée que le numéro 9 de Glasgow fait un cadeau à son ailier Rufus McLean. Sur la ligne des 22, l'ailier de 21 ans seulement hérite d'un ballon après une touche assurée mais mal négocié par son alignement. Derrière, on se dit qu'il va simplement dégager comme le veulent la plupart des plans de jeu.

Mais à cet âge là, le jeu nous appelle. Rufus crochette, s'infiltre entre deux joueurs des Dragons avant d'accélérer en transperçant l'alignement adverse. Mais l'action n'est pas terminée, l'ailier et l'arrière sont en fond de terrain mais malgré leur placement, ils se feront déposer. Le premier par un cadrage débordement qui peut sembler être mal négocié (car de loin). Or, la vitesse de McLean et ses pas rapprochés, associés à une tenue de balle des deux mains ne donnent aucun signal à son adversaire. Talons plantés, ce dernier doit se retourner et tout se joue à la vitesse. De là, l'ailier qui est international écossais moins de 20 vise le poteau de touche et ne se pose aucune question avant d'aplatir. Malgré cet essai, ses coéquipiers se sont inclinés 26 à 17 face aux Dragons dans ce Principality Stadium. Retenez bien le nom de ce jeune joueur né aux États-Unis : Rufus McLean.