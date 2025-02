6 Nations. Le XV de la Rose perd un soldat : le pack affaibli pour la fin du Tournoi

L'un des soldats du pack du XV de la Rose se retrouve sur le carreau : il s'agit de George Martin. Le sélectionneur Borthwick va devoir trouver des solutions.

Le XV de la Rose perd l’un de ses hommes forts pour la fin du Tournoi des Six Nations. George Martin, deuxième ligne de 23 ans, doit jeter l’éponge après avoir accumulé une blessure au genou et une à l’épaule. Une annonce confirmée ce jeudi par Kevin Sinfield, entraîneur adjoint de l’Angleterre.

Un guerrier à l’infirmerie

Martin n’est pas du genre à se plaindre. Il traînait déjà une douleur au genou depuis plusieurs semaines, mais tenait son rang. Seulement, une blessure supplémentaire à l’épaule a scellé son sort. "Il ne jouera malheureusement plus pour nous dans ce Tournoi", a confirmé Sinfield pour RugbyPass.

Wishing you a speedy recovery, George 🌹

Titulaire lors des deux premières journées contre l’Irlande et la France, le puissant deuxième ligne de Leicester n’était que remplaçant lors de la victoire face à l’Écosse. Son absence affaiblit un pack anglais en pleine reconstruction, qui avait fait de son intensité physique son arme principale.

Quelle solution pour Borthwick ?

Avec Martin out, Steve Borthwick va devoir revoir ses plans. Le jeune Tiger incarnait le futur de la deuxième ligne anglaise, aux côtés de Maro Itoje. Il faudra donc trouver une solution pour les deux derniers matchs du Tournoi, face à l’Italie (9 mars) et au pays de Galles (15 mars).

Plusieurs options s’offrent à l’Angleterre. Ollie Chessum, coéquipier de Martin à Leicester, pourrait enchaîner une titularisation supplémentaire. Charlie Ewels et George Kruis, récemment rappelés dans le groupe élargi, sont aussi sur les tablettes.

Une fin de Tournoi "aisée" ?

Actuellement troisième du Tournoi, l’Angleterre doit bien terminer sa compétition, avec toujours l’espoir de l’emporter. Bonne nouvelle, il leur reste à affronter les deux équipes a priori les plus faibles : l’Italie et le pays de Galles. Quoiqu’un déplacement à Cardiff n’est jamais aisé, comme l’ont démontré les Dragons Rouges face à l’Irlande (18-27). Sans Martin, le pack perd un élément de poids, et Borthwick devra s’adapter rapidement.

La compétition continue sans George Martin pour les Anglais. Si l’on essaie de rester positif, on se dit que cela leur permettra de tester leur vivier à ce poste.