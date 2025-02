6 NATIONS. Absence du boss, mêlée friable : et si l’Irlande n’était plus aussi forte qu’on le croit ?

L’Irlande est évidement favorite au moment de recevoir le XV de France à Dublin. Mais dans les faits, les Verts ne sont pas imprenables cette année.

Samedi prochain, le XV de France jouera donc "sa première finale" du Tournoi 2025 face à l’Irlande, disait Anthony Jelonch à l’issue de la victoire bonifiée en Italie.

Un déplacement évidemment périlleux face à une équipe que les Bleus n’ont plus battu "un bon moment", à savoir février 2022. Trois ans plus tard, les coéquipiers d’Antoine Dupont seront-ils mesure de rééditer l’exploit, comme ils l’avaient fait à Dublin en 2021 ?

L’Irlande, 2ᵉ nation mondiale, a certes parcouru beaucoup de chemin depuis, mais elle ne semble pas aussi sereine que les années précédentes en 2025. Explications.

Bousculée face à l’Angleterre dans son Aviva Stadium chéri et dernièrement chahutée par une équipe galloise qui est pourtant ce qu’elle est, l’Irlande ne demeure pas dans la forme de sa vie.

Pour preuve, à Cardiff, les coéquipiers de Josh Van der Flier ont manqué pas moins de 33 plaquages, tandis qu’ils furent aussi bousculés sur une de leur traditionnelle force : la mêlée. En témoignent ces 4 pénalités concédées dans l’exercice, ce qui ne leur était plus arrivé depuis 2022. Preuve que l’absence de Tadgh Furlong pèse aussi.

En bref, et malgré cette victoire sans bavure en Ecosse où le replacement du rideau vert fut relativement impressionnant, on ne sent pas l’Irlande aussi sereine que les années précédentes. La faute à l’absence temporaire du boss Andy Farrell, engagé avec les Lions Britanniques et remplacé par Easterby ? À cette question autour du successeur de Johnny Sexton en numéro 10 dont il ne se dégage pas (encore) de certitudes ?

Allez savoir. Toujours est-il qu’au moment où les Bleus ont refait le plein de confiance grâce aux 11 essais marqués en Italie, l’on se dit que si la montagne dublinoise s’annonce élevée, elle ne paraît pas infranchissable, en ce début d’année 2025. À condition évidemment d’avoir un XV de France plus proche de celui de Rome que celui de Twickenham…