XV DE FRANCE. Banc en 7-1, retour de Penaud et Ntamack, la compo se dessine (déjà) pour l'Irlande

Le staff des Bleus se prépare pour le match le plus important du Tournoi : le déplacement à Dublin, synonyme de finale du Tournoi des Six Nations.

Le XV de France prépare son plus gros défi du Tournoi des 6 Nations : un déplacement périlleux à Dublin, face à une Irlande en quête d’un nouveau Grand Chelem. Avec l’annonce des 19 joueurs protégés par Fabien Galthié, la composition des Bleus se dessine. Plusieurs tendances fortes se dégagent, avec notamment le retour de Romain Ntamack à l’ouverture et la relance de Damian Penaud sur l’aile. Décryptage.

Ntamack et Penaud, des retours attendus

L’information principale est la titularisation quasi certaine de Romain Ntamack en 10, d’après les informations de Rugbyrama. Suspendu après son carton rouge contre le pays de Galles, l’ouvreur toulousain n’a jamais cessé d’être considéré comme l’option numéro un du staff tricolore.

Après une parenthèse Jalibert en Angleterre et un test avec Ramos à l’ouverture en Italie, Fabien Galthié revient à son plan initial : Ntamack en 10, Ramos repositionné à l’arrière et Antoine Dupont à la mêlée. Une charnière toulousaine taillée pour les grands rendez-vous.

Damian Penaud, lui aussi sur la liste des joueurs protégés, devrait retrouver son poste à l’aile. Sa mise à l’écart contre l’Italie relevait davantage du management que d’une réelle sanction sportive. Son retour était planifié et sa performance convaincante avec l’UBB contre Clermont (un essai décisif) a renforcé cette option. Théo Attissogbe, brillant à Rome, pousse fort, mais Galthié devrait maintenir sa confiance en Penaud, joueur clé du projet offensif des Bleus.

Un dernier doute au centre

Le retour de Gaël Fickou dans le groupe soulève une question au poste de trois-quarts centre. L’expérimenté Racingman est un cadre du XV de France, mais il manque de rythme après sa blessure. Pierre-Louis Barassi, auteur d’un match moyen en Italie, pourrait tout de même être reconduit aux côtés de Yoram Moefana. Toutefois, si Fickou brille ce week-end en Top 14, un changement de dernière minute n’est pas à exclure.

Meafou incertain, Guillard en embuscade

En deuxième ligne, une inconnue majeure subsiste : Emmanuel Meafou sera-t-il remis à temps ? Victime d’une infection pulmonaire, le colosse toulousain doit passer des examens en fin de semaine pour déterminer s’il peut postuler. Son impact physique serait un atout considérable face à la densité irlandaise. En cas de forfait, Mickaël Guillard, qui a répondu présent en Italie, devrait être reconduit aux côtés de Thibaud Flament.

Le 7-1 reconduit sur le banc ?

Face à l’Italie, le staff tricolore a tenté un coup de poker inédit avec un banc à sept avants pour un seul trois-quarts (Maxime Lucu). Cette stratégie a payé, permettant aux Bleus d’écraser la Squadra dans l’affrontement. Galthié et William Servat semblent enclins à renouveler l’expérience à Dublin, où l’Irlande impose une intensité extrême en conquête et dans les zones de ruck. Toutefois, un banc 6-2, plus équilibré, reste une possibilité en fonction de l’évolution de certains dossiers (Fickou, Meafou).