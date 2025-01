6 Nations. Le XV de France a-t-il retenu la leçon ? L’avertissement de Dupont avant le Tournoi

Antoine Dupont et le XV de France se lancent dans le Tournoi des 6 Nations avec une idée en tête : capitaliser sur leur potentiel et ne pas tomber dans le piège gallois.

À quelques heures du coup d’envoi du Tournoi des 6 Nations 2025, Antoine Dupont s’est confié via L'Equipe sur l’état d’esprit du XV de France avant d’affronter le Pays de Galles. Entre ambition, rigueur et vigilance, le capitaine des Bleus pose le décor d’une édition où les Tricolores veulent enfin concrétiser leur potentiel par un titre.

Un XV de France ambitieux mais lucide

Le message est clair : cette équipe de France sait ce qu’elle veut. « Je pense que la première pression qu'on a, c'est l'ambition qu'on se fixe », annonce Dupont. Après une Coupe du Monde frustrante et un dernier Tournoi où les Bleus sont passés à côté de leur entame, le groupe tricolore veut transformer ses promesses en victoires concrètes. « On a un groupe qui est très ambitieux, qui est conscient de ses capacités, mais conscient aussi qu'on n'a pas eu des résultats à la hauteur du potentiel de notre groupe. »

6 Nations. Ce que la presse étrangère pense (objectivement) du XV de France avant d’affronter le Pays de GallesLoin de se focaliser sur le Grand Chelem, l’objectif immédiat est de bien débuter contre le Pays de Galles, une équipe certes en difficulté mais qui reste un adversaire dangereux. « On sait la difficulté de gagner un Tournoi, sans même parler de Grand Chelem. [...] Pour le moment, on va se concentrer sur ce premier match. »

Garder le cap, quoi qu’il arrive

L’un des chantiers prioritaires du staff a été d’identifier ces « trous d’air » qui ont coûté cher aux Bleus lors des dernières campagnes. Dupont en parle sans détours : « Il n'y avait rien de grave, parce que dans la globalité, c'était quand même très positif. Mais oui, on a travaillé sur ça, pour essayer d'être plus rigoureux sur notre jeu et sur nos principes, quel que soit le scénario du match. » Cette quête de constance sera déterminante pour éviter les désillusions, car les surprises sont légion dans ce Tournoi. « Tous les ans, il y a des surprises dans ce Tournoi et on n’a pas envie de figurer dedans. »

Un Pays de Galles blessé, mais dangereux

Face à eux, les Bleus retrouveront une équipe galloise en plein doute, enchaînant les défaites et en quête de repères. Pourtant, Dupont refuse tout excès de confiance : « On les a bien étudiés aussi, on a travaillé dessus et j'espère qu'on a l'expérience aujourd'hui de ne pas se dire qu'on peut se relâcher parce qu'une équipe est sur une série de défaites. »

6 Nations. Les mots forts de Warren Gatland sur Antoine Dupont : ‘Nous ne pouvons pas…’Warren Gatland a renforcé son groupe avec des joueurs expérimentés et connaît parfaitement les ressorts pour réveiller un XV du Poireau blessé. « On sait qu'une équipe qui est en difficulté peut toujours retrouver une énergie supplémentaire qu'elle n'avait pas avant et retourner une dynamique sur un fait de jeu, sur un match. » Un rappel à la prudence, alors que la France doit éviter tout faux pas d’entrée.

L’heure de concrétiser enfin

Avec un impressionnant ratio de victoires sous l’ère Galthié (80 %), le XV de France affiche des statistiques flatteuses. Mais Dupont le sait bien, cela ne suffit pas : « 80 % de victoires, quand tu ne gagnes pas de trophée, ça ne veut pas dire grand-chose. » Il est temps de transformer cette domination en titre. « Quand ça ne se concrétise pas par des titres à la fin, c'est toujours frustrant. [...] Il faudra qu'on arrive à se nourrir de ça pour nous donner une motivation et un supplément d'âme. » Le premier acte de cette quête démarre ce vendredi face au Pays de Galles. Une rencontre à ne pas manquer, où les Bleus auront à cœur de marquer leur territoire. Car cette année, ils ne veulent plus laisser passer leur chance.

Xv de France. Un cas unique : Pourquoi Georges-Henri Colombe est-il si différent des autres piliers français ? 🤔