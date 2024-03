6 NATIONS. La fin d'une ère : George North dira adieu au Millenium Stadium ce samedi !

George North, 123 sélections, a décidé de stopper sa carrière internationale. Voici pourquoi.

Clap de fin au Pays de Galles ! Après 14 ans de bons et loyaux services, l'iconique George North a annoncé lui-même qu'il refermait le livre de sa carrière internationale.

"J'ai décidé que la rencontre de samedi va mettre un terme à ma carrière internationale. Après quatorze ans, il me semble que c'est le bon moment pour me retirer. J'ai adoré et chéri chaque seconde sous le maillot gallois et j'ai pu jouer avec des coéquipiers fantastiques", écrit-il ainsi sur son compte X. Samedi face à l'Italie, la légende galloise disputera donc son ultime match sous le maillot rouge. L'occasion pour le Principality Stadium de lui rendre l'hommage qu'il mérite.

Car dans son cas, le terme légende n'est pas usurpé. Depuis ses débuts internationaux un soir de novembre 2010 face aux Boks (avec un doublé à la clé), l'enfant de King's Lynn a porté à 120 reprises la tunique galloise et 3 fois celle des Lions Britanniques. Avec au passage 49 essais inscrits en tout, un palmarès long comme le bras et un statut de référence à son poste, que ce soit lorsqu'il était considéré comme le meilleur ailier du monde ou depuis son passage au centre, aux abords de la trentaine.

"J'ai eu beaucoup de chance de réaliser mon rêve. Je suis impatient d'entamer le prochain chapitre", a-t-il complété dans son communiqué. On rappelera en effet qu'à 32 ans bientôt (il les fêtera dans un mois pile), malgré les blessures et les nombreuses commotions qui ont jalonné sa carrière, George North ne raccrochera pas les crampons pour autant.

Cet été, il prendra en effet la direction du sud de la France et rejoindra le club de Provence Rugby, impatient de découvrir sa future star. L'occasion pour lui de découvrir un 4ème club (après Llanelli, Northampton et les Ospreys ) et d'aller faire valoir son gabarit colossal (1m94 pour 109kg) sur le pelouses françaises. Sans savoir encore si cela se fera en ProD2 ou en Top 14

À l'heure d'écrire ces lignes, les aixois sont en effet 3ème de ProD2 et n'ont jamais semblé si bien armés pour monter. Mais devront se frayer un rude chemin entre Béziers et Vannes notamment, pour espérer accrocher une élite qu'ils n'ont encore jamais connue. Sinon quoi, North évoluera en 2ème division.