6 Nations. 'Ils vont le cibler !' : l'avertissement fort de ce spécialiste pour le XV de France avant le Crunch

Le XV de France arrive à maturité, mais l’Angleterre progresse. Rory Teague, ex-staff du XV de la Rose, dissèque les enjeux du Crunch : bataille devant, jeu aérien et pression sur Jalibert.

Ce samedi, le XV de France retrouve son meilleur ennemi pour un Crunch qui s'annonce électrique. Après la claque infligée à Twickenham l'an dernier (10-53), les Anglais auront à cœur de laver l'affront. Mais Rory Teague, ancien entraîneur des trois-quarts du Racing 92 et ex-membre du staff du XV de la Rose, voit les Bleus favoris.

Une équipe de France plus expérimentée

« Si je devais parier, je mettrais une pièce sur l'équipe de France, plus expérimentée au niveau de ses postes clés », analyse Teague via le Midi Olympique. Et il a raison. Malgré quelques absences de taille (Flament, Ntamack), la colonne vertébrale des Bleus (Mauvaka, Alldritt, Dupont, Ramos) a un vécu collectif qui pourrait faire la différence. « Le XV de France arrive à maturité », poursuit-il. Ce n'est pas un hasard si les Bleus dominent les confrontations récentes.

Mais attention, l'Angleterre n'est plus tout à fait la même équipe qu'il y a un an. « Il se passe quelque chose en Angleterre : une nouvelle génération de joueurs émerge et le capitanat de Maro Itoje semble convenir à l'équipe », détaille Teague. Un Itoje en patron, c'est un pack anglais qui se resserre et se structure. Leur match face à l'Irlande a prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleures nations. Ils ont fait douter les Irlandais pendant une bonne partie de la rencontre en mettant beaucoup d'intensité en défense. Avant de craquer sur des erreurs individuelles. Sans ça, la fin de la rencontre aurait été bien plus tendue.

Deux batailles clés pour faire basculer le match

Pour l'ancien manager de l'UBB, le match se jouera sur deux points cruciaux : « Il y aura deux grosses batailles : celle du cinq de devant et celle sous les ballons hauts ». Si les Anglais parviennent à prendre l'ascendant en conquête et à dominer le jeu aérien, ils pourraient rendre la tâche compliquée aux Bleus. C'est sans doute pour ça que Fabien Galthié préfère conserver Thomas Ramos à l'arrière en l'absence de Romain Ntamack. Plutôt que de lui confier le poste d'ouvreur. Lequel va revenir au Bordelais Jalibert. Lequel va passer le plus gros test de sa carrière en Bleu.

Teague prévient également sur la stratégie que va adopter l'Angleterre : « Ils vont rester sur le même schéma de jeu qu'en Irlande : attaquer frontalement l'adversaire par leurs avants, taper des up and under et chasser le triangle arrière ». Autrement dit, les Bleus devront être infranchissables au centre du terrain et impériaux dans le jeu aérien.

Matthieu Jalibert dans le viseur

Le technicien anglais met en garde : « Si Matthieu (Jalibert) démarre, les Anglais vont le cibler, c'est certain ». On peut s'attendre à un pressing constant de la part des joueurs du XV de la Rose sur l'ouvreur bordelais. « Un coup, ce sera le numéro 8 Ben Earl… La fois d'après, ce sera le tour du trois-quart centre Ollie Lawrence… ». Un traitement de faveur qui obligera Jalibert à une vigilance et une résistance maximales.

L'Irlandais Sam Prendergast en a fait l'expérience la semaine dernière. Avec un traitement de faveur qui n'était pas sans rappeler celui de Bastareaud sur Sexton. Le Bordelais est donc attendu non seulement en attaque mais aussi en défense. Un aspect de son jeu qui a souvent été critiqué. Les Bleus savent à quoi s'attendre. À eux de répondre avec le même niveau d'engagement et de maîtrise qui les caractérise depuis plusieurs saisons. Rendez-vous samedi pour un Crunch qui s'annonce aussi intense que passionnant.