6 Nations. Equipe de France. Cette star qui a donné envie à Romain Ntamack d'être ouvreur

Lors de long entretien à Midi Olympique, Romain Ntamack a révélé son admiration pour Dan Carter. Un joueur qu'il idolâtrait plus jeune et dont il avoue s'être grandement inspiré.

Fabien Galthié l'a annoncé il y a peu, Romain Ntamack est à l'heure actuelle, le demi d'ouverture titulaire du XV de France. Dans un long entretien accordé à Midi Olympique, le jeune joueur de 22 ans est revenu en détail sur les spécificités du poste d'ouvreur. De la pression que cela engendre, des responsabilités d'un numéro 10, le joueur du Stade Toulousain a aussi dévoilé les joueurs qui l'ont inspiré à l'époque ou même encore aujourd'hui. Il confie avoir été impressionné par certains demis d'ouverture qu'il a pu affronter : ''Il y en a beaucoup que j'ai affrontés en me disant : ''C'est incroyable la simplicité avec laquelle il maîtrise le poste.'' Je pense à Jonathan Sexton. Aussi à Owen Farrell ou Dan Biggar. À chaque fois que je joue contre eux, je suis bluffé par leur facilité à mener leur équipe et à la faire gagner''.

Mais surtout, toujours pour le bi-hebdomadaire, Romain Ntamack avoue avoir cultivé dès son plus jeune âge, une immense admiration pour Dan Carter : ''Mon idole ? Dan Carter sans hésitation. Je l'ai toujours admiré. C'est en partie grâce à lui que j'ai voulu occuper ce poste. Il m'a tellement inspiré. Je voulais toujours le copier, faire comme lui. Tout ce qu'il parvenait à réaliser avec les All Blacks, c'était incroyable... Je regardais aussi tous ces matchs avec les Crusaders en Super Rugby''. La facilité avec laquelle jouait l'ancien All Blacks aux 112 sélections avec les Kiwis, l'a alors fasciné : ''On avait l'impression qu'il jouait avec une telle aisance, presque en marchant. Mais il arrivait toujours à traverser le terrain ou à déposer le ballon là où il le voulait avec son jeu au pied. Face aux poteaux, ça rentrait à chaque fois. C'était un gros défenseur. C'est le joueur le plus complet que j'ai eu la chance de voir [...] Il jouait parfois le matin à 8 heures et je mettais mon réveil pour le regarder jouer avec mon père [...] Nous étions fascinés tous les deux. Et on finissait même par se marrer : ''Non mais c'est pas possible, le mec affronte les meilleurs joueurs du monde et il est toujours aussi facile''. Carter était vraiment un cran au-dessus des autres. Forcément, je l'ai analysé pour m'en inspirer.''

L'épisode le plus marquant restera sûrement cette Coupe du Monde 2015. Champion du Monde avec les Blacks à l'issue de la compétition, Carter avait fait étalage de sa classe tout au long de la compétition, notamment avec ce drop en finale contre l'Australie. Romain Ntamack conclut : ''Ce qui me revient, c'est toute la Coupe du Monde 2015. Il avait été exceptionnel. Il marchait sur l'eau à ce moment-là alors qu'il était en fin de carrière''.

