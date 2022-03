6 Nations. France. Après Cabrel, Sébastien et Aubert, quelle personnalité inviter pour booster les Bleus ?

Durant le Tournoi des 6 Nations, le XV de France a accueilli Francis Cabrel, Patrick Sébastien et Jean-Louis Aubert. L'occasion donc d'imaginer qui seront les prochains à venir booster les Bleus.

Cela ne vous aura pas échappé, l'équipe de France a ces derniers temps invité plusieurs personnalités lors de leurs préparations de matchs. C'était par exemple le cas de Francis Cabrel, Patrick Sébastien ou Jean-Louis Aubert entre autres, donnant lieu à des scènes particulièrement loufoques, notamment lorsque Fabien Galthié s'est mis à faire la moulinette sur une chanson de Sébastien. Alors, pour continuer sur une telle lancée, nous avons imaginé, quels pourraient être les futurs invités dans les semaines à venir et particulièrement lors de la prochaine tournée d'automne.

6 Nations. France. Jaminet le bizuth, Dupont le crack, la foulée de Jelonch : le conseil de classe des Bleus

Vegedream

Le rappeur français a fait le buzz en 2018 avec une chanson pour célébrer les vainqueurs de la Coupe du Monde de football. Un tube repris partout dans l'Hexagone et qui nous a montré qu'à défaut de savoir bien chanter, Vegedream connaissait le nom des joueurs sur le bout des doigts. Ce qui n'est pas forcément le cas de Big Flo et Oli, qui se demandent encore qui va plaquer ''FAUMOUNIIIIA''. Toujours est-il qu'on conseille à Vegedream de se rendre à Marcoussis d'ici peu, histoire d'apprendre l'ensemble des noms des 42 joueurs convoqués par Galthié à chaque rassemblement, et de déjà préparer sa chanson pour 2023, quand les coéquipiers d'Antoine Dupont seront champions du Monde. Un morceau qui aurait le mérite de relancer la carrière du chanteur, totalement à l'arrêt, à l'image d'un Maxime Machenaud au moment d'extraire le ballon d'un ruck.

Christophe Urios

On avait quitté Chritophe Urios et Fabien Galthié sur une petite bagarre rigolote en 2017. Le gourou de l'UBB, alors entraîneur à Castres, avait rendu sa phrase ''arrête Fabien, arrête je te dis'', ultra célèbre, tandis que sa petite claque nous avait alors fait de la peine pour un Galthié sans défense. L'occasion rêvée donc d'enterrer la hache de guerre, mais surtout d'apporter une autre vision du rugby à ce groupe français. Quand aujourd'hui, le staff bleu est très méthodique, Urios parlerait d'identité, de cœur, etc. Certes, on grossit un peu le trait, mais l'actuel baryton de l'opéra de Bordeaux pourrait encore un peu plus sublimer cette équipe de France. Mais surtout, ce serait également l'occasion de débattre enfin sur cette nouvelle mode des lunettes horribles portés par les deux techniciens.

Cyril Hanouna

On le sait, le trublion du PAF est un très bon ami à Bernard Laporte. Preuve en est, ''Baba'' comme il aime se faire appeler, a récemment invité le président de la fédération française de rugby ainsi qu'un Gaël Fickou, sans doute encore un peu "fatigué" par la victoire dans le Tournoi, sur son plateau, afin de les féliciter du Grand Chelem. Un moment à ne surtout pas regarder donc, Cyril Hanouna y allant de questions toujours plus stupides : ''Gaël je vous le dis, vous venez de remporter votre premier Grand Chelem, mais Raphaël Nadal que j'adore, en est à son 21ème. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir''. Bref, tout ça pour dire qu'on imagine bien Laporte, toujours très généreux lorsqu'il s'agit de faire croquer les potes, lui rendre la pareille et lui proposer de venir ''booster'' les Bleus lors de la tournée automnale. Une scène filmée, où Hanouna, coach en cohésion d'équipe, dirait à son ''Antoine d'amour'' ou ''Rominou qu'il aime'' que ce sont les meilleurs et qu'il faut s'apprécier (comme lui apprécie ses chroniqueurs) pour réaliser de grandes choses. De quoi souder encore davantage un groupe qui ''vit bien''.

RUGBY. VIDEO. Patrick Sébastien, remise des maillots, la joie du vestiaire, revivez la semaine du Grand Chelem

Eddie Jones

Si Eddie Jones est détesté par à peu près l'ensemble des supporters français, cela n'est pas le cas de mon côté. Déjà, car je n'éprouve pas de détestation pour les Anglais et tout ce qui les touche de près ou de loin contrairement au fan tricolore. Ensuite, car l'Australien en est venu à me faire plus de peine qu'autre chose. Il ne cesse de rabâcher sans cesse que les Français ne sont pas prêts à la violence physique que son équipe va lui imposer, il essaye, par plusieurs petites phrases, de piquer l'adversaire dans son orgueil, ce qui finalement, se retourne contre lui. À vrai dire, cela n'est pas sans me rappeler les anciens joueurs nostalgiques de leur époque, qui te répètent que le rugby ''c'était mieux avant'', sans vraiment trop y croire. L'inviter serait donc une fois de plus l'occasion de galvaniser les troupes tricolores quand ce dernier n'hésiterait pas à affirmer devant l'ensemble du contingent bleu : ''De toute façon, vous n'avez pas encore joué les Sud-afs. Devant, ce sont des coupeurs de tête, jamais le rugby n'a connu une telle puissance dans un 8 de devant.'' Vas-y Eddie, continue.

RUGBY. Equipe de France. Ils ont joué les 400 minutes du Tournoi, qui sont ces indéboulonnables ?

Les militaires

Tout simplement car on en a mangé durant tout le début du Tournoi et qu'il serait bête de ne pas en remettre une énième couche, un peu comme lorsque Matthieu Lartot parle à longueur de temps de Grand Chelem alors que le Tournoi n'a pas démarré. Et parce que je trouve toujours fascinant de comparer sérieusement un sport de ballon sympathique à un métier confronté aux horreurs du monde.

RUGBY. PORTRAIT. Nous, rugbymen ukrainiens en temps de guerre