XV de France. Flament out, Bielle-Biarrey juste : ces noms circulent en coulisses à Marcoussis

Alors que la composition probable s'est dessinée peu à peu cette semaine, la blessure de Thibaud Flament a un peu changé les plans du staff du XV de France.

Le premier match du Tournoi des Six Nations approche, et les Bleus peaufinent leur composition. Après les premiers entraînements à Marcoussis, plusieurs tendances se confirment.

Retour de Ntamack à l’ouverture

Romain Ntamack, remis de sa blessure au mollet, devrait être titulaire à l’ouverture, formant à nouveau la charnière iconique avec Antoine Dupont. Thomas Ramos, qui avait endossé le rôle de numéro 10 en automne, retrouvera sa place préférée à l’arrière.

Un centre renouvelé avec Moefana et Barassi

En l’absence de Gaël Fickou et Jonathan Danty, c’est le duo Yoram Moefana - Pierre-Louis Barassi qui semble se dessiner. Le Bordelais, intégré au système tricolore, portera le numéro 12, tandis que Barassi, performant avec Toulouse, sera son complice au centre.

Si cette association parait logique, on peut se demander où sont passés Émilien Gailleton et Nicolas Depoortère. Le premier avait disputé l’intégralité de la tournée d’automne et le second avait connu deux titularisations lors du dernier Tournoi. D’autant plus que la paire Moefana-Depoortère joue en club tous les week-ends et se trouve plutôt bien avec les ailiers Penaud et Bielle-Biarrey.

Villière ou LBB sur l’aile gauche ?

Louis Bielle-Biarrey, touché par des vertiges ce week-end, a rejoint le groupe mais reste incertain. Si l’ailier bordelais devait déclarer forfait, Gabin Villière (18 sélections), valeur sûre et guerrier du RCT, est prêt à assurer l’intérim.

Flament forfait, Roumat en pôle

Le poste de deuxième ligne subit un coup dur avec le forfait de Thibaud Flament, blessé au mollet. C’est la grande incertitude de cette composition d’équipe. Emmanuel Meafou semble tenir sa place en 5, mais son coéquipier Alexandre Roumat pourrait être titularisé en deuxième ligne, selon sa performance contre Montpellier. Il tiendrait la corde selon le Midi Olympique, notamment à la faveur de ses qualités de sauteur en touche.

Hugo Auradou, jeune palois, devrait figurer sur le banc, accompagné de Mickaël Guillard ou Romain Taofifenua. Tout dépendra des états de forme de chacun avec plusieurs joueurs encore incertains.

Un trio de troisième ligne costaud

En l’absence de Charles Ollivon, Paul Boudehent, François Cros, et Gregory Alldritt formeront une troisième ligne solide, capable de combiner puissance, mobilité et défense. Oscar Jegou est l’option privilégiée pour rentrer en cours de match

Avec cette composition d’équipe, Fabien Galthié irait donc clairement à l’encontre de l’opinion publique en plaçant Jegou et Auradou sur la feuille de match. Certains supporters des Bleus ne comprennent pas que l’on puisse réintégrer si vite les deux joueurs, qui ont entaché l’image du XV de France. D’autant que d’autres options existent (Guillard, Brennan, Alagahu, Abadie, Gazzotti).

Plusieurs arguments en faveur d'une titularisation de Brennan (vs Auradou) :

- Il est plus solide physiquement et sans doute plus prêt pour le niveau inter.

- Il a des automatismes avec Meafou et les 2 talonneurs toulousains.

